La Casa Real rompe su silencio en el Día de Ceuta: "La Corona y todos, con nuestra ciudad"

Ceuta afronta uno de los momentos más complejos de su historia reciente desde que el pasado 30 de julio más de 70.000 personas procedentes de Marruecos cruzaron la frontera de la ciudad autónoma, alterando la cotidianidad de la localidad y sobrepasando la capacidad de los servicios públicos. Aunque parte de los migrantes ha retornado a su país, un número significativo permanece en el municipio a la espera de definir su situación. Ante este panorama, la conmemoración del Día de Ceuta, que se celebra este 2 de septiembre, se ha transformado en una jornada de protesta y reivindicación en la que los vecinos reclaman medidas institucionales para recuperar la plena normalidad un mes después.

En este contexto, y mientras diversos medios señalan un posible desplazamiento del rey Felipe VI a la ciudad autónoma —extremo no confirmado por el Palacio de la Zarzuela—, los Reyes de España han querido solidarizarse con la población ceutí mediante una publicación en los perfiles oficiales de la Casa Real en redes sociales

"Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro", han expresado Don Felipe y Doña Letizia. La declaración, acompañada por una imagen de la bandera de Ceuta junto a las de España y la Unión Europea en uno de los salones de Palacio, busca transmitir un mensaje de respaldo institucional a la ciudadanía.