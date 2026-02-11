Cerdán afirma que la UCO dice “muchas cosas falsas”

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se defendió en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, asegurando que los informes de la UCO contienen “muchas cosas que no va a poder demostrarlas porque son falsas”. Cerdán negó que las conversaciones atribuidas a él sean suyas y presentó informes periciales que, según él, desmienten la autenticidad de los audios, destacando inconsistencias como el uso de un sistema operativo posterior a la fecha de la grabación, lo que, a su juicio, prueba que no miente. Reclamó que el interrogatorio se realizara con “respeto” y calificó de “relato inventado” las acusaciones de UPN sobre los túneles de Belate.

Sobre reuniones con Antxon Alonso (Servinabar) o Justo Vicente Pellegrini (Acciona Construcción), afirmó que “una cosa es tener una reunión o una foto y otra montar una trama” y negó tener personal colocado en los Gobiernos de Navarra o España. Rechazó cualquier implicación en las obras de Belate, señalando que su trabajo en Madrid buscaba recursos para la comunidad, no adjudicaciones de empresas. Subrayó que las reuniones con técnicos o responsables se realizaban antes de la formación de la mesa de contratación y únicamente para estudiar la posibilidad de subvenciones o ayudas para proyectos de infraestructura. Además, aseguró que su labor estaba orientada a garantizar que los proyectos se desarrollaran correctamente y beneficiaran a la comunidad, y no tenía relación con ningún interés empresarial particular.

Respecto a reuniones en el Hipódromo de la Zarzuela con Óscar Arizcuren o Javier Esparza, Cerdán aclaró que no se trataba de reservados ni se habló de licitaciones o empresas. Afirmó que asistir varias veces al hipódromo no implica habitualidad ni irregularidad. Defendió que algunas personas han construido “auténticas conspiraciones” a partir de encuentros que, según él, eran normales y relacionados con la gestión pública. Además, reiteró que su labor estuvo orientada a impulsar proyectos como el Tren de Alta Velocidad, la N-121-A y los túneles de Belate, mostrando su trabajo como beneficioso para Navarra y desligado de cualquier trama de corrupción.