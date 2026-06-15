Cerdán dio orden en el PSOE de pagar viajes a Leire Díez

El caso Leire Díez dio este lunes un giro relevante tras un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro de las presuntas irregularidades investigadas por la Audiencia Nacional. Según los agentes, Cerdán habría dado la orden expresa de que “cualquier viaje” solicitado por la exmilitante socialista se considerase autorizado y se pagase con recursos del partido, sin necesidad de supervisión adicional.

El documento, remitido al juez Santiago Pedraz, detalla seis desplazamientos sufragados por el PSOE entre abril y agosto de 2024, con destinos como Bilbao, Zaragoza, Jerez de la Frontera y Santander. Uno de esos viajes, el de Zaragoza, lo habría compartido con el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado como presunto integrante de la red que habría intentado influir en causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. El último desplazamiento localizado, el 26 de agosto, llevó a Díez desde Santander a Madrid para reunirse con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, según mensajes aportados por la UCO.

El informe incorpora además correos electrónicos de la agencia de viajes que trabajaba con el PSOE. En uno de ellos, un empleado afirma: “Es una orden directa del secretario de Organización. No sé más… Por favor emite en cuanto tengas la autorización”. Para los investigadores, este mensaje confirma que la autorización procedía directamente de Cerdán.

La reacción desde Ferraz llegó pocas horas después. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, responsabilizó públicamente a su antecesor y defendió que el resto de la Ejecutiva Federal desconocía cualquier irregularidad. En una rueda de prensa tras la reunión semanal de la dirección, Torró aseguró que Cerdán “no tenía que pedir autorización a nadie” y que su actuación, de confirmarse, sería un “comportamiento individual” que no compartía el partido. También negó que el PSOE pagara 53.000 euros al abogado Jacobo Teijelo y defendió a la gerente, Ana María Fuentes, asegurando que todos los contratos firmados eran “legales y formales”. Las novedades se producen el mismo día en que el juez Pedraz levantó el secreto de una pieza separada del caso, abierta el 27 de mayo, en la que investiga presuntas maniobras de Díez, Cerdán, el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso para favorecer un rescate millonario a Tubos Reunidos a cambio de un beneficio económico. El avance de las pesquisas y la aparición de nuevas pruebas refuerzan la posición de Cerdán como figura clave en la trama que analiza la Audiencia Nacional.