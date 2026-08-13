Ceuta mantiene a 5.000 migrantes tras las entradas masivas y suma ya 1.898 menores identificados

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado a 1.898 los menores migrantes identificados en Ceuta y ha cifrado en 5.000 los extranjeros que permanecen en la ciudad autónoma después de la entrada masiva de forma irregular de 72.000 extranjeros el 30 y 31 de julio.

"Ya hemos dicho y hemos comentado que las personas que quedan, tenemos un número aproximado en Ceuta, es de 5.000 personas", ha asegurado el ministro.

Así lo ha puesto de manifiesto Marlaska este jueves en el marco de su reunión de trabajo con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma, en la sede de la Delegación del Gobierno.

En todo caso, el ministro ha señalado que la "prioridad" ha sido, hasta la fecha, el registro e identificación de los menores. "Esa ha sido nuestra prioridad y lo sigue siendo hasta que se concluya, pero ha sido compatible también con la identificación, con la realización del triaje de los mayores de edad, que ya vamos a iniciar a un nivel superior", ha apuntado.

La anterior cifra sobre menores migrantes registrados en Ceuta fue ofrecida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el pasado viernes, cuando aseguró que había 1.342 niños en el sistema. En este sentido, reconoció que existía "una situación de desborde", pero añadió que se estaba "controlando".

Expulsiones y solicitudes de asilo

Igualmente, Marlaska ha indicado que, tras la puesta en marcha de los refuerzos en las instalaciones del CATE del Tarajal y la llegada de personal especializado de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el Ejecutivo ha resuelto ya más de 500 expedientes de protección internacional, "la inmensa mayoría" desestimatorios.

En este sentido, Interior ha enviado 20 nuevos agentes de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras a la unidad de extranjería para ayudar en la tramitación, en la formalización de cualquier petición de protección internacional.

Marlaska ha advertido de que aquellos adultos en situación irregular que no tengan derecho a protección internacional, "la inmensa mayoría", serán expulsados y devueltos a Marruecos. En el caso de quienes hayan cometido delitos, el Ministerio ha pedido autorización al Poder Judicial para proceder "inmediatamente" a su deportación. De igual modo, ha precisado que quienes permanezcan ocultos en la ciudad serán "localizados, identificados y expulsados".

Al ser cuestionado sobre el tiempo que tardará en restablecerse la "normalidad" en Ceuta, Marlaska ha precisado que lo que declaró en su primera visita a la ciudad autónoma tras la entrada masiva fue que "una relativa normalidad había llegado en 24 horas".

“Llegar a la normalidad lleva un tiempo”

"Dije que una relativa normalidad había llegado en 24 horas, que era muy importante esa modificación, ese cambio sustancial entre lo que se vivió y vivisteis los ceutíes el día 30 de julio a lo que ya se estaba observando el 31 de julio, con un abandono de la ciudad de un número importantísimo de aquellos que lo habían hecho de forma irregular el día anterior y sabiendo que es que no tenían ninguna oportunidad de permanecer en España, en Ceuta, de una forma irregular", ha afirmado, al mismo tiempo que ha agregado que "llegar a la normalidad del 29 de julio, evidentemente, lleva un tiempo".

De la misma manera, Marlaska ha garantizado que el Gobierno está empleando los medios humanos y materiales "necesarios" para revertir "a la mayor brevedad" la situación que afecta a ciudad autónoma.

Asimismo, ha lanzado un mensaje dirigido a quienes intentan acceder ilícitamente a España y a las mafias que comercian con sus vidas: "Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la Península, ninguno de ellos va a ser regularizado".