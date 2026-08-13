Marlaska anuncia 45 policías más para garantizar la seguridad en Ceuta y 20 funcionarios para agilizar las expulsiones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este jueves el refuerzo de la presencia policial en Ceuta con 45 nuevos agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), destinados a garantizar la seguridad ciudadana, y otros 20 funcionarios de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para agilizar la tramitación de los expedientes de protección internacional y los procedimientos de expulsión.

Marlaska ha realizado el anuncio durante su segunda visita a Ceuta desde la crisis migratoria del pasado 30 de julio. El ministro ha asegurado que el Gobierno continuará desplegando los medios personales que sean necesarios para que la ciudad autónoma «recupere la normalidad lo antes posible» y para evitar que vuelvan a producirse episodios similares.

El refuerzo se suma al incremento de efectivos registrado desde el inicio de la crisis. Actualmente, Ceuta cuenta con 880 policías nacionales, 270 más que el 30 de julio, y 714 guardias civiles, cerca de 200 efectivos más que antes de la llegada masiva de migrantes.

Los 20 funcionarios de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras colaborarán con la Oficina de Asilo y Refugio en la tramitación de los expedientes de protección internacional que puedan presentarse. El objetivo es acelerar los procedimientos para que, una vez cumplidos los requisitos establecidos por la legislación, puedan ejecutarse las expulsiones a Marruecos.

Marlaska rebaja la tensión con Marruecos

Durante su visita, el ministro también ha descartado que Marruecos vaya a suspender el acuerdo bilateral de extradición con España, pese a las declaraciones realizadas el miércoles por el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, en las que planteó esa posibilidad al considerar que no existe reciprocidad entre las políticas migratorias de ambos países.

Marlaska ha defendido que la cooperación y coordinación con Marruecos en materia de extradiciones y cooperación judicial «ha sido, es y será extraordinaria y excepcional». El ministro ha asegurado además que las relaciones bilaterales se mantienen «absolutamente estrechas» y basadas en la «lealtad».

El titular de Interior ha recordado su anterior experiencia como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano encargado de la tramitación de las extradiciones, para subrayar que conoce de primera mano la colaboración de las autoridades marroquíes en esta materia.

Defensa de la actuación marroquí durante la crisis

Marlaska ha vuelto a calificar de «excepcional» la llegada masiva de migrantes a Ceuta del pasado 30 de julio, al tiempo que ha defendido como «extraordinaria» la respuesta coordinada con Marruecos.

Según el ministro, la cooperación entre ambos países permitió que la mayoría de las personas que accedieron irregularmente a la ciudad regresaran posteriormente a Marruecos. Ha atribuido esta capacidad de respuesta a una relación de «confianza y lealtad» construida durante los últimos años.

El ministro ha destacado también la colaboración entre ambos países en la lucha contra las redes de tráfico de migrantes y ha defendido que esta cooperación ha permitido desmantelar organizaciones criminales y reducir los riesgos asociados a las rutas migratorias.

Marlaska descarta riesgo terrorista

Por otro lado, el ministro ha negado que exista un riesgo de terrorismo derivado de la entrada masiva de personas en Ceuta. No obstante, ha asegurado que las fuerzas de seguridad permanecen «vigilantes» y están monitorizando a las personas que entraron durante la crisis.

Marlaska ha vuelto a destacar en este ámbito la cooperación con Marruecos, que ha calificado de «impecable» en materia de lucha antiterrorista. A su juicio, esta colaboración permite descartar un riesgo terrorista relacionado con los acontecimientos del pasado 30 de julio.

El ministro ha admitido, no obstante, que todavía queda trabajo por delante para recuperar la situación previa a la crisis y ha insistido en que Interior continuará reforzando los medios disponibles en Ceuta cuando sea necesario.