Ceuta, a oscuras: la ciudad sufre un apagón general

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026

Ceuta ha sufrido este miércoles un apagón general que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la ciudad durante al menos media hora. La incidencia se ha producido en torno a las 9:30 horas y ha comenzado a controlarse a partir de las 10:00 horas, cuando la electricidad ha empezado a regresar progresivamente a distintas zonas, aunque con interrupciones puntuales.

El corte ha afectado a todas las barriadas de la ciudad, con la única excepción de la Planta Desalinizadora, que ha podido mantener su funcionamiento gracias a sus propios generadores. La interrupción ha alcanzado también a los centros sanitarios, incluido el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), que ha tenido que recurrir a sus sistemas de generación eléctrica de emergencia.

Desde el Gobierno local han explicado que el origen de la incidencia se encuentra en la caída del grupo electrógeno de la zona 11, correspondiente al centro de la ciudad. El fallo de este equipo ha desencadenado la caída en cadena del resto de los grupos, lo que ha provocado que Ceuta se quedara prácticamente a cero eléctrico.

Red Eléctrica ha informado sobre el apagón a través de su cuenta en la red social "X", donde ha notificado que a las 9:39 horas se ha producido "una incidencia en el sistema eléctrico que ha afectado al suministro de Ceuta".

A las 10:45 horas, restablecido el 90% del suministro

"Se están investigando las causas y ya se ha repuesto más del 70% del servicio en la ciudad autónoma", señalaron inicialmente en redes. En una actualización posterior, la compañía precisó que "a las 10.45h se ha repuesto más del 90% del suministro eléctrico en Ceuta, lo que supone la recuperación de 25 MW de los 27 previstos".

La recuperación del suministro ha comenzado alrededor de las 10:00 horas en la zona centro. Sin embargo, el restablecimiento no ha sido uniforme y en algunos puntos la electricidad ha vuelto a interrumpirse poco después de su regreso, mientras los técnicos trabajan para estabilizar los grupos electrógenos.

El apagón también ha condicionado la actividad sanitaria. Según ha informado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el hospital dispone de dos grupos electrógenos que funcionan con gasóleo preparados para garantizar el suministro ante este tipo de incidencias. En los centros de salud, el corte ha afectado a las consultas ordinarias, si bien los equipos críticos —como las cámaras de refrigeración destinadas a mantener la cadena de frío de los fármacos— han continuado operativos mediante generadores auxiliares.