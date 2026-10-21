Trump acusa a España de quedarse de brazos cruzados ante los migrantes que "se abalanzaron" contra Ceuta
"NO HIZO NADA"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremete contra España acusándola de "no haber hecho nada" ante la crisis migratoria de Ceuta y exige a Europa un endurecimiento de sus políticas de control de fronteras
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a España de "no haber hecho nada" al respecto de su política migratoria tras la crisis que estalló en Ceuta este pasado verano, cuando la localidad fue el escenario de lo que el mandatario describió como "decenas de miles de migrantes" que "se abalanzaron e inundaron el país" desde Marruecos.
En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Trump ha asegurado que los migrantes que entraron a finales de julio en la ciudad a través de Marruecos "llegaron por decenas de miles, inundaron España, y España no ha hecho nada" al respecto.
Trump ha realizado estos comentarios durante una parte de su comparecencia en la que se ha dedicado a defender su restrictiva política migratoria frente a las crisis desatadas en España o incluso Francia. Allí, el mandatario estadounidense ha interpretado en numerosas ocasiones que las movilizaciones de estudiantes y sindicatos son, en realidad, un problema causado por la inmigración.
"Los mandan, entran, llegan de todas partes del mundo, de países que tienen muchos, muchos problemas. Europa tiene que cambiar la forma en la que hace las cosas", ha apostillado.
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