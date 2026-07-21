El CGPJ estudia archivar las quejas contra el juez Peinado por el caso Begoña Gómez

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una imagen de archivo.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia este martes si archiva de forma definitiva las cinco quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La decisión llega después de que el promotor de la Acción Disciplinaria propusiera el archivo de todas las diligencias informativas al considerar que no aprecia infracciones disciplinarias por parte del magistrado.

Entre las quejas figura la presentada tras el auto en el que Peinado justificó la retirada del pasaporte a Begoña Gómez al señalar que sus escoltas policiales podrían, "por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores", facilitar una eventual fuga. Estas afirmaciones motivaron una queja impulsada por el Ministerio del Interior al entender que ponían en cuestión la profesionalidad de los agentes.

El promotor sostiene, sin embargo, que este tipo de expresiones contenidas en resoluciones judiciales solo pueden ser objeto de actuación disciplinaria si previamente un tribunal superior las censura en vía de recurso, circunstancia que, por el momento, no se ha producido.

La Comisión Permanente también analiza el archivo de las quejas presentadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el interrogatorio al que fue sometido en el Palacio de la Moncloa; por la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez; por el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; así como por un particular.

En el caso de Bolaños, la queja hacía referencia tanto al desarrollo de su declaración como a la exposición razonada que Peinado remitió al Tribunal Supremo para intentar que se investigara al ministro, una iniciativa que finalmente no prosperó.

Si la Comisión Permanente respalda el criterio del promotor, las cinco quejas quedarán definitivamente archivadas y no se abrirá expediente disciplinario contra el magistrado. Mientras tanto, el procedimiento judicial sobre Begoña Gómez continúa su tramitación en los tribunales.