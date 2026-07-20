El presidente de Plus Ultra asegura que la aerolínea pagó 530.000 euros al socio de Zapatero por gestiones vinculadas al rescate

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado caso Plus Ultra que la aerolínea abonó 530.000 euros al empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por gestiones relacionadas con la concesión del rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Ejecutivo en 2020.

Según un escrito presentado ante el magistrado, tanto Martínez Sola como el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, eran conscientes de que Martínez Martínez y Zapatero pretendían recibir una compensación económica por las actuaciones desarrolladas para favorecer la obtención de las ayudas concedidas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La defensa del presidente de la aerolínea sostiene que ambos directivos aceptaron esta situación como una medida necesaria para intentar garantizar la supervivencia de la empresa en un momento crítico, aunque asegura que desconocían los posibles acuerdos internos existentes entre el empresario y el expresidente socialista.

Un pago equivalente al 1% del rescate

El documento explica que la cantidad abonada equivalía al 1% del importe total del rescate, es decir, 530.000 euros, una remuneración que oficialmente se justificó como labores de “acompañamiento”. El dinero fue distribuido entre varias sociedades. De acuerdo con el escrito, 249.000 euros fueron transferidos a Análisis Relevante, empresa de Julio Martínez Martínez; 98.617 euros a Voli Analítica y 110.799 euros a Domotic Europe.

Además, la defensa señala que parte del acuerdo se completó mediante pagos en especie. En concreto, unos 69.000 euros habrían sido compensados mediante billetes de avión en clase business facilitados por Plus Ultra al empresario durante 2021 y años posteriores.

Conversaciones intervenidas por la Policía

Entre la documentación incorporada a la causa figura una conversación intervenida por la Policía Nacional entre Roberto Roselli y el empresario venezolano Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra. En ella, según recoge el escrito, Roselli aludía a la futura contraprestación económica afirmando: “Así que por ahí vendrá la mordida”.

No obstante, la defensa de Martínez Sola sostiene que ni él ni Roselli tuvieron conocimiento directo de actuaciones concretas destinadas a influir en la decisión de la SEPI, aunque reconoce que contrataron los servicios de Martínez Martínez debido a su relación con Zapatero.

Por otro lado, Plus Ultra ha comunicado al magistrado su disposición a colaborar plenamente con la investigación judicial y ha anunciado la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos. La compañía asegura que facilitará toda la información necesaria para determinar si existieron irregularidades y corregir posibles fallos en sus mecanismos de control.