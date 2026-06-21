El CGPJ cierra sin acuerdo su reunión extraordinaria sobre el auto del juez Peinado y volverá a reunirse este lunes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha finalizado sin acuerdo la reunión extraordinaria celebrada este domingo para analizar el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que se envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que se recogían afirmaciones sobre una posible colaboración de los escoltas en una eventual fuga.

El encuentro, celebrado de forma telemática, se ha producido tras la queja presentada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien calificó de “grave cuestionamiento” las referencias del magistrado a los agentes que protegen a la esposa del presidente del Gobierno.

La Comisión Permanente del CGPJ ha analizado la posibilidad de trasladar el asunto al órgano disciplinario, aunque la reunión ha concluido sin consenso entre sus miembros. El órgano volverá a reunirse este lunes a las 9:00 horas para continuar con el debate y adoptar una decisión.

El auto del juez Peinado, emitido este sábado, incluye además medidas cautelares como la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

El CGPJ estudia ahora si estos hechos pueden derivar en la apertura de un expediente disciplinario al magistrado, en un contexto de máxima tensión institucional en torno al caso.