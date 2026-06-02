El CGPJ reclama respeto a la independencia judicial ante las críticas desde "altas instituciones"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reivindicado "la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial", frente a la descalificación desde altas instituciones del Estado. La Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado este martes una declaración institucional en la que ha mostrado su preocupación "por las manifestaciones de responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley" de distintas actuaciones judiciales.

Estas manifestaciones, continúa, "contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho". Y sostiene que "la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de derecho". De esta forma, el CGPJ considera que "un entorno de esta naturaleza debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada", al tiempo que critica que se instrumentalice "la actividad judicial". Así, la Comisión Permanente apela al "respeto" de las decisiones judiciales, "respeto que no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de derecho y de las libertades del ciudadano".

Además, varias asociaciones de jueces y fiscales han calificado este martes como "insuficiente" esa respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante los "ataques" y "presiones" que, a su juicio, ha ejercido el PSOE a diferentes magistrados que investigaban al entorno del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, algo que se indaga en el `caso Leire Díez`.

Así han reaccionado en un comunicado suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) a otro también divulgado este martes por el CGPJ, en el que reclama respeto a la independencia judicial frente a la "descalificación" desde "altas instituciones del Estado". Las asociaciones firmantes se refieren, concretamente, a la investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre una presunta trama dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez para "deslegitimar" a miembros del poder judicial y, con ello, "frenar procesos" que "afectan a dicho partido" o "al Gobierno español". Lamentan, asimismo, que en el marco de lo que califican como una "estrategia orquestada" haya habido juezas como la magistrada Beatriz Biedma, encargada de instruir la causa que afecta David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que hayan sufrido "espionajes a su persona, familia y entorno con el fin de hostigarla y desacreditarla".

Bajo su punto de vista, "causa una profunda inquietud la posibilidad de que las supuestas estrategias de deslegitimación hayan afectado no sólo a una compañera concreta, sino a una pluralidad de integrantes de la judicatura". Y es que, según el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la presunta trama liderada por Cerdán y Díez "estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en causas judiciales por los magistrados instructores", entre ellos el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez.