La CIA alerta de posibles ataques rusos con drones en España, Francia e Italia

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han hecho llegar un informe de alerta a varias naciones europeas sobre una hipotética operación encubierta de Rusia. El documento plantea el despliegue de drones contra objetivos estratégicos en España, Francia e Italia.

La información, adelantada por El Mundo, se vincula a la visita realizada el pasado mes de agosto por el director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú. El informe describe una táctica muy precisa: el lanzamiento de aeronaves no tripuladas desde buques mercantes camuflados entre el tráfico marítimo habitual.

Según filtraciones procedentes del Ministerio de Defensa de Lituania, la herramienta elegida sería el modelo Gerbera. Se trata de un dron ruso de reducido tamaño (dos metros de longitud y 18 kilos de peso) capaz de desplazarse hasta 600 kilómetros a una velocidad cercana a los 160 kilómetros por hora. Con una carga de explosivos de solo cuatro o cinco kilos, la intención del Kremlin no radicaría en causar daños masivos, sino en provocar un impacto simbólico, como paralizar aeropuertos o demostrar su capacidad de penetración defensiva sin necesidad de cruzar fronteras terrestres.

Este modelo operativo cuenta con antecedentes recientes. En febrero, la marina de Suecia detectó un dron despegando desde un buque de inteligencia ruso en el estrecho de Öresund. A ello se suman otros incidentes atribuidos a Moscú, como las incursiones en el aeropuerto alemán de Leipzig o el sobrevuelo de 19 drones en el espacio aéreo de Polonia.

Analistas militares señalan que la elección del sur de Europa no responde a criterios de proximidad geográfica, sino a la fragilidad política y defensiva de estos países. El experto Keir Giles destaca que Moscú busca los puntos más vulnerables del continente, señalando la carencia de sistemas integrados de defensa antiaérea en países como España. En esta misma línea, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió de que un misil ruso tardaría solo diez minutos más en alcanzar Madrid que Varsovia, recordando que la amenaza del Kremlin afecta a todo el territorio europeo.

Asimismo, España, Francia e Italia celebran citas electorales en 2027, un escenario propicio para que Moscú busque interferir políticamente. Frente a la alerta, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha pedido calma a través de las redes sociales para evitar aumentar la tensión, desmintiendo la existencia de confirmaciones oficiales sobre estos posibles ataques.

La advertencia coincide con un momento delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, salpicado por la controversia sobre el compromiso de inversión en Defensa exigido por la OTAN. Esta posición ha generado fricciones con la administración de Donald Trump, evidenciadas en desplantes diplomáticos durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La falta de equipamiento antiaéreo expone a España en un contexto de creciente presión internacional.

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A la vertiente militar se añade la huella económica del entorno del Kremlin en suelo español, especialmente en la Costa del Sol. Investigaciones previas situaron propiedades de lujo en Marbella a nombre de Liudmila Ocheretnaya —exmujer de Vladímir Putin— y su actual pareja, Artur Ocheretny, amenazadas por las sanciones de la Unión Europea.

El informe de inteligencia subraya que Rusia mantiene una estrategia de guerra híbrida por debajo del umbral del conflicto directo. La posibilidad de extender estas operaciones al Mediterráneo desdibuja la idea de que el sur de Europa permanezca resguardado de las tensiones bélicas del flanco oriental.