Francia advierte de que la guerra híbrida de Rusia contra Europa es "real"

Francia advierte de que las acusaciones sobre una guerra híbrida por parte de Rusia contra Europa "son reales y están documentadas" por las agencias de Inteligencia del viejo continente, de modo que llama a tomarse en serio "la amenaza" que supone.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha esgrimido como prueba la presencia de drones rusos en aeropuertos europeos y la ha relacionado con el apoyo que el bloque comunitario está prestando a Ucrania en la defensa de su territorio.

Nuñez ya se reunió el pasado viernes con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien posteriormente trasladó tanto a los líderes políticos del país como a la opinión pública la necesidad de tomar en serio el problema. "La naturaleza de la agresión y las amenazas rusas en Europa está cambiando", alertó entonces, y hoy mismo el ministro incidió en que sería "irresponsable" minimizar lo que está sucediendo.

En los últimos meses se han registrado incidentes con drones en aeropuertos de vecinos de Rusia y Ucrania como consecuencia de la guerra, así como supuestos intentos de sabotaje en redes ferroviarias y otras infraestructuras en varios países, al tiempo que las denuncias de ataques informáticos son una constante.

Pero, además, Alemania acusó públicamente a Moscú de un intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig, uno de los principales nodos logísticos del país y una infraestructura clave para el transporte de material militar hacia Ucrania. De hecho, desde Berlín, las autoridades alertaron de que este ataque fallido forma parte de una estrategia de guerra híbrida de Rusia contra Europa sobre la que las autoridades del bloque comunitario llevan un cierto tiempo alertando.