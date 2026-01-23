La CIAF apunta a que el carril estaba fracturado antes del descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera probable que el carril por el que circuló el tren Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba) ya estuviese fracturado antes del paso del convoy, según la última actualización de su informe preliminar.

Esta hipótesis se apoya en las muescas detectadas en varias ruedas del tren y en la deformación observada en la vía, compatibles con un impacto contra un carril previamente roto.

La CIAF subraya que estas conclusiones son provisionales y deberán verificarse con pruebas adicionales, entre ellas el análisis metalográfico de las muestras del carril para determinar las causas de la rotura. El informe también recoge indicios similares en ruedas de otros trenes que circularon por el tramo antes del accidente, lo que refuerza la posibilidad de un daño previo en la infraestructura.