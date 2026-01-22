Se elevan a 45 los fallecidos en Adamuz tras localizar a los dos últimos desaparecidos

El dispositivo de búsqueda activado desde este jueves para localizar a las dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo ha permitido hallar ambos cuerpos pendientes poco antes de las 15.00 horas, según fuentes conocedoras del operativo. Hasta el momento se habían localizado 43 cuerpos y se habían registrado 45 denuncias de desaparición.

La Guardia Civil amplió este jueves el perímetro de búsqueda, que se ha desarrollado desde primeras horas en los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados, así como en las zonas aledañas a las vías. Posteriormente, las labores se extendieron a caminos y zonas de campo cercanas al lugar del siniestro, incluyendo un arroyo con un túnel bajo las vías, tal y como muestra un vídeo difundido por la Benemérita. En los rastreos han participado perros especializados y un helicóptero.

Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que en la primera inspección de los trenes, tanto del Iryo como del Alvia, no se había logrado localizar a estas dos personas, que eran las que faltaban para completar el listado de las 45 denuncias de desaparecidos.

El general de División jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, informó este miércoles desde Adamuz de que quedaban “dos desaparecidos por recuperar” entre los restos del tren Alvia.

En la zona trabajan agentes especializados del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de Criminalística, con el apoyo de guías caninos, drones y otros medios técnicos, entre ellos sistemas de infografía forense en 3D. Estos medios aéreos ya fueron utilizados el pasado lunes para localizar una pieza de unas diez toneladas del bogie de un tren, hallada a unos 300 metros de las vías tras caer por un terraplén hasta un arroyo.

Desde el primer momento, la Guardia Civil desplegó a más de 200 efectivos para la identificación de las víctimas y la recogida de indicios en el marco de la investigación judicial abierta por un juzgado de Montoro, en paralelo al trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Identificadas 42 de las 43 víctimas con autopsia

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba completó este miércoles por la noche la autopsia de los 43 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. Asimismo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha logrado la identificación de 42 de las víctimas, quedando una persona pendiente de identificar.

Según informó el Centro Integrado de Datos (CID), todas las víctimas han sido identificadas mediante el cotejo de huellas dactilares. Desde el domingo y hasta las 20.00 horas del miércoles, se han realizado 43 levantamientos de cadáveres, correspondientes al siniestro ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba.

De las 45 denuncias de desaparición presentadas en distintas comandancias de la Guardia Civil, la mayoría corresponden a ciudadanos españoles, salvo tres denuncias de ciudadanos de Marruecos, Rusia y Alemania. Entre ellas figura un menor de edad. En cuanto al sexo, 22 denuncias corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Las denuncias se presentaron en las comandancias de Madrid (dos), Málaga (una), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (una), Huelva-Córdoba (diez) y Huelva (cinco), precisando que cuando figuran dos ciudades se trata de una misma denuncia interpuesta en ambas.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 viajaban en el tren Alvia que cubría la ruta Madrid–Huelva; seis fueron localizados en las vías del Alvia; otros seis en el interior del tren Iryo que se dirigía a Madrid desde Málaga; y tres cuerpos fueron hallados entre ambos trenes.