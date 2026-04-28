La CIAF publica las primeras imágenes del interior del tren en el accidente de Adamuz y remarca la hipótesis de la rotura de carril
IMÁGENES DE ADAMUZ
El informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a la rotura de un carril como origen del descarrilamiento, aunque mantiene su carácter provisional a la espera de nuevas conclusiones.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha presentado un nuevo informe ante la jueza del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro (Córdoba), que investiga el siniestro ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos.
El documento concluye como causa del accidente la “rotura de carril en el punto kilométrico 318,681”, lo que habría provocado el descarrilamiento y posterior colisión.
Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, no se detectaron anomalías en los trenes implicados antes del momento clave, que sitúa en el segundo 19:43:33, cuando uno de los coches del tren Iryo pasaba por el punto de rotura.
Se trata de un informe interno y provisional, cuyo objetivo es establecer un marco espacio-temporal del suceso, y que podría modificarse a medida que avance la investigación y aparezcan nuevos hallazgos.
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