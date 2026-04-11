La única paciente aún en UCI por el accidente de tren de Adamuz da a luz a un niño en Málaga
BUEN ESTADO
El recién nacido de la mujer que está en la UCI por el accidente de tren de Adamuz se encuentra en buen estado, según el Servicio Andaluz de Salud.
La única persona que permanece hospitalizada tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) ha dado a luz este sábado a un niño en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Universitario de Málaga.
Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía, se trata de la única paciente que continúa ingresada en UCI tras el siniestro, que dejó 46 fallecidos.
Evolución de los afectados
En total, el accidente ferroviario dejó 131 personas atendidas (126 adultos y cinco menores), de las que ya se han producido 124 altas hospitalarias y un fallecimiento posterior.
Las autoridades sanitarias han confirmado que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.
Cabe recordar que el pasado 31 de marzo se produjo el alta de la última persona hospitalizada hasta ese momento, que permanecía ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
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