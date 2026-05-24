Cientos de personas toman las calles de Madrid en defensa de una vivienda "digna" y frente a los "ataques del rentismo"

Centenares de personas han salido este domingo a las calles de la ciudad de Madrid para “luchar por el derecho a una vivienda digna”, exigir “medidas urgentes” ante una “crisis sin precedentes” y protestar contra unos “ataques del rentismo que vacían los barrios”.

Organizado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, bajo el lema ‘La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios’, la marcha ha partido a las 12 horas desde la estación de Atocha en dirección a la zona de Sevilla.

A la cita han acudido la secretaria general de CC.OO, Paloma López; y la de UGT, Susana Huertas; así como sus líderes nacionales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

La manifestación exige recuperar los contratos de alquiler indefinido, acompañado de una bajada de los alquileres y de una subida del salario y de las pensiones mínimas a 1.500 euros. Según han denunciado, el alquiler en Madrid ha subido más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes.

De esta forma, denuncian, se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que tres de cada cuatro días trabajados son para los caseros.