Un 85,5% de jóvenes no tiene acceso a la vivienda en España

El 85,5% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años no logró emanciparse en 2025, un récord histórico según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE). En total, 6,3 millones de jóvenes continúan viviendo en casa de sus padres, principalmente por las dificultades de acceso a la vivienda.

El informe sitúa la tasa de emancipación juvenil en apenas el 14,5%, el nivel más bajo desde que existen registros, y eleva hasta los 30,2 años la edad media estimada para independizarse. En el grupo de 16 a 24 años solo logró emanciparse el 4,5%, mientras que entre los 25 y 29 años la cifra asciende al 33,1%.

Aunque el mercado laboral juvenil mejoró ligeramente, con una reducción del paro hasta el 17,2% y un incremento salarial del 1,7%, el estudio concluye que estas mejoras no compensan el fuerte encarecimiento de la vivienda.

El precio medio del alquiler alcanzó los 1.176 euros mensuales, equivalente al 98,7% del salario medio de un joven. Además, el coste medio de una vivienda libre subió hasta los 223.000 euros, un 13,1% más que el año anterior.

El CJE advierte de que acceder a una vivienda depende cada vez más de la capacidad económica familiar, lo que “consolida profundas desigualdades de origen”. El alquiler sigue siendo la fórmula más habitual entre quienes consiguen emanciparse: el 55% vive arrendado y un 33% comparte piso.

El informe también alerta sobre la precariedad laboral juvenil. Un 33% de los jóvenes ocupados trabaja a tiempo parcial y el 29,3% está en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, señala que ni siquiera contar con estudios superiores garantiza independencia, ya que la tasa de emancipación entre universitarios apenas alcanza el 20,4%.

El precio del alquiler debilita los ingresos juveniles

El Consejo de la Juventud de España (CJE) reclama una intervención pública “sostenida y estructural” para situar el acceso a la vivienda como una “prioridad política”. La entidad pide ampliar el parque público de vivienda, regular el mercado del alquiler y adaptar las políticas públicas a las “necesidades reales” de los jóvenes.

“El acceso a la vivienda se convirtió en el principal eje de desigualdad entre las personas jóvenes”, advirtió la presidenta del CJE, Andrea González, que alertó de que incluso quienes trabajan o logran emanciparse están expuestos a situaciones de pobreza y sobreendeudamiento.

La entidad sostiene que el incremento del precio del alquiler y de la compra de vivienda obliga a muchos jóvenes a destinar gran parte de sus ingresos al pago del hogar, lo que limita su capacidad de ahorro y condiciona proyectos vitales como formar una familia o desarrollar una carrera profesional estable.

Además, el CJE insiste en que la precariedad laboral y los bajos salarios agravan todavía más las dificultades de acceso a una vivienda digna.