Uno de cada cinco diputados declara ingresos por alquileres de viviendas o locales, incluidos Sánchez y Feijóo

Uno de cada cinco diputados del Congreso de los Diputados declara obtener ingresos por el alquiler de viviendas, locales o fincas rústicas. En total, 66 de los 350 parlamentarios, casi un 19% del hemiciclo, comunicaron al inicio de la legislatura que perciben rentas por arrendamientos, algunos de ellos de carácter vacacional.

Según el análisis de las declaraciones de bienes realizado por Europa Press, el 86% de sus señorías posee al menos una vivienda en propiedad, frente a un 13,86% que no declara ninguna.

Por grupos parlamentarios, el Partido Popular es el que cuenta con más arrendadores en términos absolutos: 29 de sus 137 diputados (un 21%) perciben ingresos por el alquiler de sus propiedades. Entre ellos figuran dos de los parlamentarios que más ingresos declaran por este concepto, con cantidades que oscilan entre los 24.000 y los 33.000 euros anuales.

En el Grupo Socialista, 21 de sus 121 diputados (el 17,35%) reciben ingresos adicionales por arrendamientos, con una horquilla máxima situada entre los 11.000 y los 16.000 euros al año.

En Vox, siete de sus 33 parlamentarios (21,21%) declaran percibir rentas por alquileres, un porcentaje ligeramente superior al de los dos grupos mayoritarios.

Sin embargo, proporcionalmente son Junts y el PNV quienes presentan mayor peso de arrendadores en sus filas. Tres de los siete diputados de Junts (42,85%) y dos de los cinco del PNV (40%) declaran ingresos por alquileres.

Les sigue EH Bildu, donde dos de sus seis diputados (33,33%) tienen propiedades arrendadas. En el grupo plurinacional Sumar, en cambio, solo dos de sus 26 parlamentarios (7,69%) perciben este tipo de ingresos.

Por el contrario, los siete diputados de Esquerra Republicana y los ocho integrantes del Grupo Mixto (formado por Podemos, BNG, CC, Compromís y UPN) no declaran ninguna propiedad en alquiler.

Entre los principales líderes nacionales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declararon en 2023 tener viviendas arrendadas. El primero consignó unos ingresos anuales de 12.845 euros y el segundo, 5.584 euros.