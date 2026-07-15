El CIS amplía la ventaja del PSOE sobre el PP hasta los 7,9 puntos pese a los casos de corrupción
VOX TAMBIÉN RETROCEDE
El último barómetro del CIS sitúa al PSOE con un 33% de intención de voto, casi ocho puntos por delante del PP, que cae dos puntos respecto a junio. Vox también retrocede ligeramente.
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al PSOE como primera fuerza política con un 33% de intención de voto, ampliando su ventaja sobre el PP hasta los 7,9 puntos, pese a la polémica por los recientes casos de corrupción que afectan al entorno socialista.
La encuesta, elaborada entre el 1 y el 6 de julio a partir de 4.020 entrevistas, refleja una subida de 1,7 puntos para los socialistas, mientras que el Partido Popular cae dos puntos respecto al sondeo anterior y se queda en el 25,1% de los votos.
Según el CIS, esta evolución coincide con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras alcanzar un acuerdo con Vox, una formación que también experimenta un ligero retroceso y pasa del 15,8% al 15,3%.
Por detrás, Sumar baja tres décimas y se sitúa en el 6,1%, mientras que Podemos pierde también tres décimas hasta el 2,5%. En cambio, Se Acabó la Fiesta gana terreno y alcanza el 2,6%, superando por una décima a la formación morada.
Entre los partidos nacionalistas, ERC protagoniza uno de los mayores ascensos del sondeo, pasando del 1,8% al 2,7%, una subida de ocho décimas.
El estudio consolida así al PSOE como líder destacado en estimación de voto y muestra una caída generalizada de las principales fuerzas de la oposición respecto al mes anterior.
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