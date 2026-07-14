Documento | Sentencia completa de la condena a 9 años de inhabilitación a David Sánchez por prevaricación

Absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias por no encontrar pruebas, pero impone la misma pena de 9 años de veto para cualquier empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo al expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en su caso a 18 años de inhabilitación, y también condena al exasesor Luis Carrero, colaborador de David Sánchez, y a otros funcionarios implicados en el proceso.

La sentencia, de 377 páginas, todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

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