Sentencia
Condenado David Sánchez a 9 años por prevaricación administrativa

Documento | Sentencia completa de la condena a 9 años de inhabilitación a David Sánchez por prevaricación

CONSULTA DE LOS ARGUMENTOS

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación administrativa por la Audiencia de Badajoz por considerar que en el juicio han quedado acreditadas irregularidades en la creación y modificación de su puesto en la Diputación de Badajoz.

Sentencia condenatoria a David Sánchez Pérez-Castejón.
Sentencia condenatoria a David Sánchez Pérez-Castejón. | Europa Press

Absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias por no encontrar pruebas, pero impone la misma pena de 9 años de veto para cualquier empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo al expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en su caso a 18 años de inhabilitación, y también condena al exasesor Luis Carrero, colaborador de David Sánchez, y a otros funcionarios implicados en el proceso.

La sentencia, de 377 páginas, todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Se puede consultar en este documento:

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats