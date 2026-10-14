El CIS catalán da la victoria al PSC (33-35), seguido de ERC y la irrupción de AC (23-25)

Infografía con estimación de escaños según el CEO. El PSC ganaría las elecciones al Parlament de Catalunya con una horquilla de entre 33 y 35 escaños, seguido de ERC (24-26), mientras que AC sería tercera fuerza y obtendría entre 23 y 25 diputados, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

El PSC ganaría las elecciones al Parlament de Cataluña con una horquilla de entre 33 y 35 escaños, seguido de ERC (24-26), mientras que AC sería tercera fuerza y obtendría entre 23 y 25 diputados, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Son los datos de la segunda ola del Barómetro de Opinión Política de 2026, realizada entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre, con una muestra de 2.000 personas mayores de 18 años, que ha presentado el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, este jueves.

Junts sería cuarta fuerza en la Cámara catalana con una horquilla de entre 18 y 20 escaños, seguido de PP y Vox empatados con entre 12 y 13 diputados; los Comuns (5-6), y la CUP (4-5).