El frenazo a la “ley de nietos” deja en el aire en Ourense tres mil votos

El Tribunal Supremo desestimó a comienzos de esta semana el recurso con el que la Abogacía del Estado pedía levantar la suspensión del derecho a voto de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de memoria democrática. Esta decisión judicial deja en el aire la participación de entre 2.800 y 3.000 electores inscritos por la provincia de Ourense de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La estimación se apoya en los propios números que la Abogacía del Estado llevó al Alto Tribunal. En su recurso, los servicios jurídicos del Gobierno alertaron de que la orden judicial suspende a 163.020 electores en toda España. Esta cifra supone apartar a más de un tercio (el 35,3%) de los 461.858 nuevos votantes que sumó el censo exterior nacional entre octubre de 2022, fecha de entrada en vigor de la ley, y agosto de este año.

Al trasladar esa misma proporción a Ourense -donde el censo exterior ganó 7.983 electores netos en ese mismo periodo-, la bolsa de afectados en la provincia se sitúa entre los 2.800 y los 3.000 votantes, a la espera de que el INE (Instituto Nacional de Estadística) publique el recuento oficial por provincias el próximo 23 de octubre.

Las cifras del censo vuelven a situar a Ourense a la cabeza de España en peso del voto exterior. Con 111.124 inscritos en el CERA sobre un electorado de 360.252 personas, casi uno de cada tres votantes de la provincia (el 30,85%) vive fuera. La ciudad de Ourense acapara la mayor parte del crecimiento al sumar 2.951 electores y alcanzar los 26.490 censados. El caso más llamativo en el resto de la provincia es el de Avión, que ganó 327 nuevos votantes y situó su censo exterior en 3.106 personas (el 68% de los electores de este municipio residen en el extranjero). La lista de mayores subidas se completa con O Carballiño (+282), Celanova (+212) y Verín (+157).

El salto del Pere

Sin embargo, el saldo neto del censo oculta un cambio demográfico impulsado por la nueva ley. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), los consulados formalizaron la inscripción de 17.761 ciudadanos nacidos fuera y vinculados a Ourense entre 2023 y 2026. Esta cifra contrasta con los 10.791 registrados en los cuatro años previos a la norma. A pesar de este volumen de pasaportes, la lista electoral solo sumó unos 8.000 nuevos votantes debido a dos factores: la cifra bruta de altas incluye a menores de edad sin derecho a sufragio y, fundamentalmente, las nuevas inscripciones tuvieron que compensar el fallecimiento de casi 10.000 emigrantes de las primeras generaciones. Por países de procedencia, Cuba encabeza la lista de regularizaciones en Ourense con 5.857 altas (un tercio del total provincial). A continuación se sitúan Argentina con 4.075 inscripciones, Brasil con 1.334, México con 1.250 y Venezuela con 1.127.

Conviene recordar que el auto del Supremo no anula la ley de forma indiscriminada. El freno judicial aparta de forma cautelar solo a los solicitantes del “supuesto 1” que se acogieron a la presunción general sin presentar prueba documental individual de exilio, respetando en todo caso el derecho a voto del resto de vías y supuestos contemplados en la norma.

Un electorado conservador y que tiende a no participar

El voto de las últimas generales consolidó el tradicional arraigo del Partido Popular en la diáspora ourensana. Según el recuento oficial, los populares lograron 3.017 apoyos, el 52,6% de los sufragios emitidos. Tras ellos quedó el PSOE con 1.176 papeletas (20,5%), seguido por Vox (669), Sumar (382) y BNG (208). Estos resultados sitúan al PP como el principal beneficiado del censo exterior en la provincia, un dato que contrasta con el rechazo de su dirección nacional a la Ley de Nietos.

Aquella cita electoral fue la primera sin el trámite del voto rogado. Su eliminación permitió que las papeletas llegaran automáticamente a los domicilios de los emigrantes sin necesidad de solicitarlas previamente. Pese a esta facilidad, de los 102.938 ourensanos inscritos en el extranjero, apenas votaron 5.849 personas. El dato supone una participación de solo el 5,68%, evidenciando la altísima abstención (94,32%) que tradicionalmente marca a este electorado.