El CIS pregunta por primera vez por la crisis migratoria en Ceuta, aunque deja fuera la consulta sobre si se gestionó bien o mal

Estimación de voto del CIS en septiembre de 2026, con el PSOE en el 31%, el PP en el 25,5% y Vox en el 16,6%.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pregunta por primera vez en su barómetro por la crisis migratoria de Ceuta y por la opinión de los españoles sobre la gestión de la situación en la ciudad autónoma. El estudio de septiembre, realizado entre el 1 y el 4 de septiembre a través de 4.042 entrevistas, incorpora un bloque específico de preguntas sobre la entrada de varios miles de personas en Ceuta durante este verano.

El tipo de preguntas, el enfoque implícito en muchas de ellas y la ausencia de otras cuestiones que podrían considerarse fundamentales como si se ha gestionado bien o no la crisis provocada por esta situación, ha provocado cierta perplejidad.

Preguntas del bloque sobre la gestión en Ceuta

La primera cuestión plantea a los encuestados si están informados sobre lo ocurrido en Ceuta con motivo del cruce de la frontera por varios miles de personas. El 97,1% responde que sí está informado, frente al 2,5% que asegura no estarlo.

Sin embargo, el barómetro deja fuera una cuestión especialmente relevante: no pregunta directamente a los encuestados si consideran que el Gobierno de España ha gestionado bien o mal la crisis migratoria de Ceuta. El CIS sí recaba su opinión sobre el refuerzo de las fronteras, la relación con Marruecos o la colaboración de la Unión Europea, pero no mide de forma explícita la valoración de la actuación del Ejecutivo ante la llegada masiva de migrantes.

¿Creen los españoles que hay que reforzar las fronteras?

Una de las preguntas aborda directamente el control fronterizo. El 82,2% considera que España debería reforzar sus fronteras para evitar entradas masivas de personas procedentes de otros países en ciudades como Ceuta y Melilla.

Por el contrario, el 13,3% cree que no es necesario reforzarlas. Un 2,7% afirma no tener información suficiente y el 1,8% no responde.

¿Qué importancia tiene Marruecos para la seguridad de Ceuta y Melilla?

El CIS también pregunta por el papel de Marruecos en la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla. El 63,4% considera que el entendimiento entre España y Marruecos tiene mucha importancia, mientras que otro 22,9% le concede bastante importancia.

En el extremo contrario, el 4,2% cree que tiene poca importancia y el 5,9% que no tiene ninguna.

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¿Debe la Unión Europea colaborar más con España?

La colaboración europea es otra de las cuestiones planteadas por el CIS. Una amplia mayoría, el 89,4%, considera que la Unión Europea debería colaborar más con España en la gestión de la situación de Ceuta.

Solo el 7,2% cree que la colaboración actual es suficiente, mientras que el 2,4% no sabe o no tiene información suficiente y el 1% no contesta.

¿Qué opinan sobre Ceuta y Melilla?

El barómetro también pregunta directamente por la consideración de las dos ciudades autónomas. El 77,1% cree que Ceuta y Melilla son territorios tan españoles como cualquier otro territorio de la península.

Un 14,3% considera que tienen una situación ambigua y especial que debería ser objeto de acuerdos y entendimiento con Marruecos, mientras que el 6,3% ofrece otra respuesta.

¿Qué importancia tiene mantener una buena relación con Marruecos?

El CIS plantea además la importancia de mantener una política de amistad y buena vecindad entre España y Marruecos. El 45,6% considera que tiene mucha importancia y el 28% que tiene bastante.

Por el contrario, un 10% le concede poca importancia y un 11,9% ninguna.

¿Creen que otros países están generando tensión?

Otra de las preguntas se centra en los posibles actores internacionales que podrían estar intentando generar problemas o malentendidos entre España y Marruecos. El 67,7% cree que sí hay países, líderes o actores mundiales que están intentando crear esta tensión, frente al 24,5% que no lo considera así.

Entre quienes responden afirmativamente, el CIS pregunta cuáles identifican como responsables. Estados Unidos aparece en primer lugar, citado por el 49,1%, seguido de algunos sectores de Marruecos (38,1%) e Israel (35,4%).

También aparecen Donald Trump, con un 33,4%, Netanyahu (15,2%), Rusia (10,8%), la Unión Europea (10,1%) y Giorgia Meloni (6,1%), entre otros.

Este bloque de preguntas supone una novedad en el barómetro de septiembre, al recoger de forma específica la opinión de los ciudadanos sobre la crisis migratoria de Ceuta, el control de las fronteras, la relación con Marruecos y el papel de la Unión Europea.

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