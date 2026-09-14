La ventaja del PSOE sobre el PP baja dos puntos en el último CIS que contempla la crisis migratoria de Ceuta

El PSOE mantiene una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP según el CIS de septiembre.

El PSOE volvería a ser la fuerza más votada si se celebrasen unas elecciones generales, según el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los socialistas obtienen un 31% de estimación de voto, frente al 25,5% del PP, lo que sitúa la diferencia entre ambos partidos en 5,5 puntos.

El resultado refleja un retroceso de dos puntos para el PSOE respecto al barómetro de julio, cuando alcanzaba el 33%. El PP, por su parte, apenas mejora cuatro décimas, al pasar del 25,1% al 25,5%.

Datos de estimación de voto del CIS en septiembre de 2026. | Europa Press

La encuesta se publica después de la crisis migratoria en Ceuta, iniciada tras la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma a finales de julio, aunque el CIS mantiene al PSOE en primera posición y al PP a más de cinco puntos.

Vox se consolida como tercera fuerza

Vox obtiene un 16,6% de estimación de voto, 1,3 puntos más que en el anterior barómetro, cuando alcanzaba el 15,3%. El partido de Santiago Abascal se mantiene así como tercera fuerza política y recorta distancia con el PP.

Por detrás aparecen Sumar, con un 5,7%, y Podemos, con un 3,7%. En julio, Sumar alcanzaba el 6,1%, mientras que Podemos se situaba en el 2,5%.

Entre los partidos independentistas y nacionalistas, ERC obtiene un 2,5%, mientras que Junts y el PNV se quedan en el 0,7%.

El PSOE pierde ventaja respecto a julio

La distancia entre PSOE y PP se reduce en 2,5 puntos respecto al barómetro de julio, cuando los socialistas aventajaban a los populares en 7,9 puntos.

El descenso es todavía más acusado si se compara con junio, cuando la ventaja del PSOE sobre el PP superaba los 11 puntos. Pese a esta evolución, los socialistas continúan encabezando la estimación de voto del CIS.

El barómetro de septiembre se realizó mediante 4.042 entrevistas entre el 1 y el 4 de septiembre, antes de que se produjeran algunos de los últimos acontecimientos relacionados con la crisis de Ceuta.