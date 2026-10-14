El CIS de Tezanos da casi doce puntos de ventaja al PSOE tras el desahucio de Maricarmen

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja un fuerte repunte del PSOE tras la decisión del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales. El trabajo de campo del sondeo se llevó a cabo en un clima político marcado por el desahucio de Maricarmen y por el bloqueo parlamentario a los dos decretos de vivienda del Ejecutivo; un escenario del que salen beneficiados tanto los socialistas como Vox, frente a un Partido Popular que desciende a sus registros de estimación más bajos.

De acuerdo con el estudio del organismo que encabeza José Félix Tezanos, el PSOE alcanzaría el 34% de los votos, lo que supone un crecimiento de tres puntos respecto a la medición del mes anterior, condicionada por la crisis de Ceuta. Con esta subida, los socialistas abren una brecha de casi doce puntos sobre la formación de Alberto Núñez Feijóo, que cae tres puntos y se sitúa en el 22,2%. Ese retroceso del electorado popular alimenta directamente el ascenso de Vox, que suma dos puntos y se coloca con el 17,1%.

En el espacio situado a la izquierda del PSOE se aprecia una ligera mejoría de varias décimas, al margen de las dificultades y tensiones para alcanzar un acuerdo de confluencia. Por un lado, Sumar —que concurrirá bajo la denominación de Frente Amplio— obtendría una estimación de voto del 6,1%, mientras que Podemos firmaría un 3,1%.