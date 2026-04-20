El CIS de Tezanos sitúa al PSOE a casi 13 puntos del PP en abril

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de abril sitúa al PSOE con una estimación de voto del 36,4%, cinco puntos más que el mes anterior y registrando su mejor dato de los últimos seis meses.

Mientras el PSOE se dispara, el PP se mantiene prácticamente donde estaba el mes anterior, con un respaldo del 23,6%, y retroceden tanto Vox, que pierde dos puntos en un mes hasta el 14,7%, como Sumar, que marca su peor dato con un 5,8%.

La encuesta se ha realizado en los primeros diez días de abril, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio y por los juicios del "caso mascarillas", que afecta al exministro socialista José Luis Ábalos, y de la "Operación Kitchen", que tiene sentado en el banquillo al exministro del PP Jorge Fernández Díaz.