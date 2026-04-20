El CIS de Tezanos sitúa al PSOE a casi 13 puntos del PP en abril

36,4% PARA EL PSOE

El PSOE se dispara en abril y llega al 36,4% y una ventaja de casi 13 puntos sobre el PP

Infografía con barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en abril de 2026
Infografía con barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en abril de 2026 | Europa Press | La Región

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de abril sitúa al PSOE con una estimación de voto del 36,4%, cinco puntos más que el mes anterior y registrando su mejor dato de los últimos seis meses.

Mientras el PSOE se dispara, el PP se mantiene prácticamente donde estaba el mes anterior, con un respaldo del 23,6%, y retroceden tanto Vox, que pierde dos puntos en un mes hasta el 14,7%, como Sumar, que marca su peor dato con un 5,8%.

La encuesta se ha realizado en los primeros diez días de abril, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio y por los juicios del "caso mascarillas", que afecta al exministro socialista José Luis Ábalos, y de la "Operación Kitchen", que tiene sentado en el banquillo al exministro del PP Jorge Fernández Díaz.

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