Claudia Sheinbaum destaca el “buen recibimiento” en España: "Le fue bien a México"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha destacado el buen recibimiento que tuvo durante su visita a Barcelona este pasado fin de semana, donde participó en una cumbre progresista auspiciada por el Gobierno español y se reunió con el presidente Pedro Sánchez.

“Siempre es recibido muy bien México en el exterior”, ha señalado este lunes durante su habitual rueda de prensa, en la que ha valorado también las muestras de apoyo recibidas por la delegación mexicana tanto en el aeropuerto como durante el viaje. “Nos fue muy bien. Le fue muy bien a México”, ha subrayado.

Encuentro para rebajar tensiones

La reunión entre ambos mandatarios se produjo en el marco de la cumbre de líderes progresistas y sirvió para acercar posturas tras las tensiones existentes entre ambos países por las diferentes visiones sobre la llegada de los españoles a América hace cinco siglos.

Sheinbaum reiteró la importancia de que se reconozca lo ocurrido durante la Conquista, recordando que tanto el Gobierno español como el rey Felipe VI han admitido que se produjeron “muchos abusos”. Por su parte, fuentes de Moncloa destacaron la “sintonía total” entre los dos dirigentes tras el encuentro.