El gobierno de Netanyahu carga contra Pedro Sánchez, que pedirá a la UE romper acuerdos con Israel

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha criticado la "hipocresía" del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que ya ha anunciado que pedirá esta semana a la Unión Europea que rompa su acuerdo de asociación con el país hebreo.

"No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como la Turquía de Erdogan o la Venezuela de Maduro", ha replicado el ministro de Netanyahu, entre acusaciones de "antisemitismo" hacia el ejecutivo español.

El gobierno de Sánchez —junto con los de Irlanda y Eslovenia— remitió la semana una carta a la alta representante de la UE para Política Exterior en la que pone sobre la mesa la conveniencia de romper los acuerdos con Israel, argumentando que "un gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa". Además, hoy mismo anunció que el próximo martes llevará esta reflexión a Bruselas.

Se trata de un paso más en la escalada entre España e Israel, que la semana pasada decidió la expulsión del país europeo del centro de coordinación para Gaza.