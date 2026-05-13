Clavijo acusa al Gobierno de “caciquismo y prepotencia” por la gestión del MV Hondius

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene durante un pleno en el Parlamento de Canarias.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acusó este miércoles al Gobierno central de actuar con “caciquismo, prepotencia y arrogancia” durante la gestión del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius. Durante una comparecencia en el Parlamento autonómico, defendió su rechazo inicial al fondeo del barco en Tenerife y aseguró que su obligación era “proteger la seguridad de los canarios”.

Clavijo negó que su postura respondiera a intereses políticos y criticó la falta de información por parte del Ejecutivo estatal. Según afirmó, no se explicaron adecuadamente las razones por las que el operativo sanitario se realizó en Canarias y no en Cabo Verde.

El presidente canario también sostuvo que el tiempo “les ha dado la razón” tras confirmarse positivos vinculados al brote y lamentó que no se realizaran pruebas PCR a los pasajeros antes de la evacuación.

Cruce de acusaciones entre Canarias y el Gobierno central

Las declaraciones de Clavijo provocaron una rápida respuesta del PSOE. El portavoz socialista en el Parlamento canario, Sebastián Franquis, acusó al presidente regional de generar “alarmismo, mentiras y confrontación” durante la crisis sanitaria.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, criticó la “paranoia” de Clavijo y defendió la actuación del Gobierno central, asegurando que el Ejecutivo autonómico estuvo informado en todo momento.

Mientras tanto, PP y Vox respaldaron las críticas del presidente canario y denunciaron el supuesto “ninguneo” del Estado hacia Canarias durante la gestión del operativo sanitario del crucero.