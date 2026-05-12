En seguimiento siete casos de hantavirus relacionados con el MV Hondius: de dónde son y su estado de salud

El brote de hantavirus procedente del crucero MV Hondius deja tras de sí por el momento un total de diez casos, de los que tres se corresponden con las personas ya fallecidas —dos neerlandeses y una alemana— y otros siete han dado positivo en las pruebas y se encuentran bajo seguimiento en España, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Suiza.

Si bien esta mañana el director general de la Organización Mundial de la Salud apuntó que eran once los casos totales, posteriormente se hizo público el negativo del ciudadano de Estados Unidos que presentaba síntomas compatibles.

También horas más tarde se conoció el traslado a un hospital de Italia de un joven que estuvo en el avión al que se subió una de las mujeres que fallecieron tras su paso por el crucero, si bien todavía no consta que haya sido diagnosticado como paciente de hantavirus. En el mismo caso se encuentran una azafata neerlandesa y dos mujeres españolas, en Barcelona y Alicante, que no han dado positivo pero se encuentran aisladas.

España

En el caso del español confirmado, ingresado en el hospital Gómez Ulla de Madrid junto a los otros trece nacionales que viajaron en el MV Hondius, esta noche estuvo con febrícula y dificultades para respirar.

No obstante, "se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente", según los datos del ministerio de Sanidad.

Francia

La paciente francesa es, por ahora, la de mayor gravedad. Su estado es "muy crítico" dos días después de haber sido diagnosticada y se encuentra en la UCI, tal y como ha apuntado la ministra de Sanidad gala.

Los otros cuatro franceses repatriados desde Canarias junto a ella han dado negativo en las pruebas.

Reino Unido

Además, dos británicos se han infectado en el barco y hay un tercero bajo seguimiento por posible contagio.

El primero de ellos, que salió del buque debido a que se encontraba mal y fue evacuado desde la isla de Ascensión hasta Sudáfrica, continúa en cuidados intensivos en un hospital de Johannesburgo. El segundo, por su parte, está ingresado en Países Bajos y se encuentra estable.

En cuanto al tercero, se encuentra en el archipiélago de Tristán de Acuña, en el Atlántico sur, en aislamiento debido a que ha mostrado síntomas.

Países Bajos

Este país europeo era el lugar de origen de las dos primeras víctimas del brote de hantavirus en el MV Hondius.

El matrimonio neerlandés, un hombre de 70 años y una mujer de 69 fallecieron con dos semanas de diferencia: el 11 de abril y el 26. Él, a bordo, y ella, en un hospital sudafricano.

A estos dos casos hay que sumar el médico del barco, que la semana pasada recibió el positivo en la cepa de los Andes, la única variedad de hantavirus que se transmite entre personas. Se encuentra en la UCI en su país.

Suiza

Uno de los últimos casos confirmados es el de un ciudadano suizo que comenzó a presentar síntomas el 1 de mayo, cuatro días después de su llegada al país.

Actualmente, está ingresado en Zurich después de que una PCR confirmase su contagio.

42 días de cuarentena

El director de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fijado en el 10 de mayo el inicio del periodo a contabilizar como cuarentena por hantavirus, de modo que se extenderá hasta el 21 de junio.

En el caso de España, la ministra de Sanidad ha abierto la puerta a que ese período pueda completarse en casa si las pruebas médicas lo avalan.