El CNI considera creíble una nueva campaña en redes para promover otro cruce masivo hacia Ceuta

Una ONG de Ceuta reparte más de 12.000 comidas entre migrantes desde la entrada masiva.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) considera creíble la nueva campaña difundida en redes sociales que llama a organizar un nuevo cruce masivo de migrantes hacia Ceuta, inicialmente previsto para el próximo 15 de agosto. No obstante, los servicios de inteligencia españoles no descartan que la convocatoria pueda adelantarse ante la amplia difusión que está teniendo.

Según ha adelantado la Cadena SER, el CNI lleva varios días monitorizando la actividad en plataformas como Facebook, WhatsApp y TikTok, donde circulan numerosos mensajes que animan a cruzar la frontera española apoyándose en rumores y bulos sobre supuestas brechas de seguridad.

Los analistas consideran que esta campaña presenta características similares a la que precedió a la reciente crisis migratoria en Ceuta, aunque destacan que el volumen de publicaciones es incluso superior.

Posible adelanto para recuperar el factor sorpresa

Fuentes de Inteligencia citadas por la emisora señalan que los promotores de la convocatoria podrían adelantar la fecha prevista al haber perdido parte del factor sorpresa debido a la repercusión mediática y al refuerzo de la vigilancia anunciado por las autoridades españolas y europeas.

El objetivo de esa posible modificación sería evitar que las medidas de control reduzcan las posibilidades de éxito de una nueva entrada masiva por la playa de El Tarajal.

Interior asegura que España está preparada

Desde el Ministerio del Interior sostienen que España dispone de los recursos necesarios para responder ante cualquier situación que pueda producirse en la frontera de Ceuta.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado confían además en la colaboración de Marruecos para impedir nuevos intentos de entrada irregular mediante controles preventivos en los accesos a la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos), como ya ocurrió en anteriores convocatorias.

La alerta llega cuando todavía continúan las consecuencias de la reciente crisis migratoria en Ceuta, en la que más de 72.000 personas accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma y que dejó decenas de fallecidos en el mar.