La Justicia marroquí procesa a 86 personas por organizar los cruces irregulares hacia Ceuta

La Justicia marroquí ha procesado a 86 personas por su presunta implicación en la organización de los cruces irregulares de migrantes hacia Ceuta durante la reciente crisis fronteriza, en la que decenas de miles de personas alcanzaron la ciudad autónoma. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), los investigados permanecen en su mayoría en prisión preventiva y afrontan cargos relacionados con redes de trata, transporte ilegal de personas y otros delitos vinculados a los incidentes registrados en la frontera.

En la ciudad de Nador, un total de 52 personas, entre ellas dos menores, han sido puestas a disposición judicial. Once de ellas comparecen ante la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelación y las otras 41 ante el Tribunal de Primera Instancia. La AMDH señala que varios de los acusados están siendo procesados por delitos de carácter criminal.

A estos procedimientos se suman los abiertos en Tetuán, donde al menos 34 personas, incluidos cinco menores, están siendo investigadas por actos violentos y otros delitos relacionados con los cruces clandestinos hacia Ceuta. Once de los acusados ya han sido condenados a penas de entre tres y seis meses de prisión por transportar migrantes hacia zonas no habilitadas para el paso fronterizo.

Los menores detenidos en Tetuán han sido trasladados a un centro de protección de la infancia en las proximidades de Rabat. Entre los delitos que se investigan figuran también agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad, desobediencia, daños a bienes públicos, exceso de pasajeros en vehículos y permanencia irregular en el país tras el vencimiento del visado.

La AMDH ha mostrado su preocupación por el desarrollo de estos procedimientos y considera que las autoridades marroquíes están abordando el fenómeno migratorio desde un enfoque "principalmente securitario y represivo", en lugar de afrontar las causas sociales y económicas que empujan a miles de jóvenes a intentar emigrar. La organización también reclama que se garanticen todas las garantías procesales en un momento en el que Marruecos atraviesa una huelga de abogados.

Rabat culpa a la desinformación y a las mafias

El Gobierno marroquí sostiene que la entrada masiva de migrantes no fue un hecho espontáneo, sino el resultado de una combinación de desinformación difundida en redes sociales, la actuación de redes de trata de personas y la interpretación errónea de recientes resoluciones judiciales españolas sobre las devoluciones en frontera.

Según el Ministerio del Interior marroquí, estos mensajes llevaron a numerosos potenciales migrantes a creer que podrían evitar un retorno inmediato si lograban cruzar a territorio español. Rabat insiste además en que mantiene su compromiso de aceptar el retorno de quienes entren de forma irregular y rechaza las acusaciones de haber relajado el control fronterizo.

Balance de víctimas

La crisis migratoria dejó un elevado número de víctimas mortales. Las autoridades españolas cifran en 80 los fallecidos en aguas próximas a Ceuta, mientras que la ONG Caminando Fronteras eleva la cifra hasta 141 muertos, incluyendo los cuerpos recuperados en territorio marroquí. Por su parte, el Gobierno de Marruecos mantiene oficialmente el balance de 11 víctimas mortales en su territorio.