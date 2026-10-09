Colau abre la puerta a Rufián para liderar junto a ella el Frente Amplio de izquierdas el 29N

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha invitado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a participar en el Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Colau considera que el dirigente republicano puede contribuir con su "responsabilidad" y "liderazgo" a conseguir una candidatura unitaria de la izquierda.

"Estamos absolutamente abiertos desde el Frente Amplio a que Gabriel Rufián pueda sumar ese liderazgo para acabar de ayudar a unir toda esa izquierda", ha declarado en una entrevista en La Sexta, donde ha insistido en que la ciudadanía reclama "una única propuesta" de la izquierda para los próximos comicios.

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Colau, que también ha sido propuesta como candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha aclarado que realiza esta invitación a Rufián a título personal.

La exalcaldesa ha asegurado que está dispuesta a ocupar el puesto que sea necesario dentro de la candidatura, restando importancia a su posición en las listas electorales.

No obstante, ha advertido de la urgencia de alcanzar un acuerdo entre las distintas formaciones, ya que solo quedan siete días para cerrar las coaliciones electorales. Por ello, ha reclamado a los partidos que dejen de "marear la perdiz" y avancen hacia una candidatura conjunta.