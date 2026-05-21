El último anuncio de Rufián agita el bloque de izquierdas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, comparece en un acto en Madrid.

Diversos partidos y dirigentes de la izquierda alternativa reaccionaron al movimiento del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que se mostró dispuesto a liderar un frente amplio de izquierdas si eso ayuda a la unidad electoral. La propuesta abrió debate dentro del espacio progresista y soberanista, donde algunos sectores la ven con interés mientras otros reclaman más concreción.

La iniciativa llega tras las elecciones andaluzas del 17-M, en las que la izquierda estatal quedó estancada y fue superada por proyectos con mayor implantación territorial. Rufián sostiene que es el momento de que la izquierda soberanista participe activamente en la reorganización del espacio progresista junto a partidos estatales y defendió evitar la fragmentación electoral.

Aunque Movimiento Sumar y Más Madrid han valorado positivamente abrir el debate sobre un frente amplio, IU y Comuns exigen que el dirigente republicano detalle qué fórmula plantea realmente y cuál sería el papel de ERC.

Desde IU, Enrique Santiago advirtió contra los “egos desmesurados” y el “riesgo de los hiperliderazgos”, además de señalar que no aprecia todavía un proyecto estatal definido detrás de la propuesta.

En Comuns, Jéssica Albiach pidió una reunión con Rufián para aclarar sus planes y saber si su iniciativa implica distanciarse de la dirección de ERC, que hasta ahora rechazó alianzas estables con fuerzas de la izquierda estatal.

En la misma línea, Ada Colau ha considerado “maravilloso” que Rufián se postule, aunque insistió en que “hay que sentarse ya” para concretar una fórmula en la que “no sobre nadie”.

Por su parte, Podemos mantuvo abierta la posibilidad de una colaboración electoral entre Rufián y Irene Montero, después de que ambos coincidieran recientemente en un acto en Barcelona. Aun así, la formación morada optó por la prudencia y asegura que ahora corresponde respetar los tiempos tanto del portavoz republicano como de ERC. Mientras tanto, fuerzas soberanistas como BNG y Bildu ya mostraron distancia respecto a integrarse en una candidatura estatal conjunta.

Paralelamente, los partidos que forman parte del espacio de Sumar (IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar) continúan reforzando su alianza y preparan nuevos actos conjuntos bajo el lema “Un paso al frente”, aunque siguen sin definir una marca electoral común ni un liderazgo claro tras la retirada de Yolanda Díaz como futura candidata.

Antes de que Rufián explicitara que estaría dispuesto a encabezar una candidatura unitaria, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ya había defendido que su formación combatirá la idea de una “izquierda troceada”, al considerar que ese modelo dejaría espacio libre al PSOE en unas generales. También recalcó que IU negocia con organizaciones políticas y no con personas concretas.