Colau se apartará como candidata si ayuda a un acuerdo y Podemos responde que Frente Amplio rechazó su oferta de primarias

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado que la propuesta para ser candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio no es definitiva y que está dispuesta a dar un paso atrás y dejar de ser candidata si ayuda a alcanzar un acuerdo para conseguir una candidatura de unidad y convencer a Podemos para que se sume al proyecto.

"Todo se puede discutir. A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia y me honra. Si yo soy útil ya he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante", ha enfatizado en declaraciones a TVE.

En este sentido, ha desgranado que esa candidatura única de la izquierda a la que aspira tiene que ser "muy coral", sin "vetos cruzados ni líneas rojas" y que se puede también redefinir tanto el referente electoral como cambiar la marca Frente Amplio para las elecciones. "Estoy siendo muy clara. Por mí no será", ha remachado para insistir en que su candidatura no es definitiva y puede dar un paso atrás si sirve para conseguir un consenso entre partidos.

Sin embargo, la secretaria general de Podemos, Irene Montero, ha proclamado que su formación se siente cómoda con el acuerdo suscrito con ERC para que la exministra Irene Montero y el dirigente, Gabriel Rufián, conformen un tándem en las elecciones generales de 29N. También ha replicado que los partidos de Frente Amplio son los que declinaron participar en las primarias abiertas para elegir candidato y dirimir sus diferencias que han arrastrado a lo largo de la legislatura.

Belarra ha afirmado que ellos han estado trabajando en un acuerdo de colaboración con ERC para las generales y que supone que Rufián y Montero harán equipo en campaña, que es lo que quería la gente para levantar una izquierda "valiente" en esta cita con las urnas. Y ha insistido en que ambos son los líderes mejor valorados y que ese tándem puede hacer que se de la pelea a nivel estatal contra el binomio PP-Vox.

Por tanto, ha recalcado que esa alianza basada en el tándem de Montero y Rufián es su proyecto y que van a tener la "mano tendida a todo el mundo", también a las organizaciones de Frente Amplio y otras fuerzas que están en los territorios para conseguir que "no se pierda ni un voto" en estas elecciones.

Cuestionada de nuevo sobre si estarían dispuestos a confluir con Frente Amplio tras el ofrecimiento de Colau, la líder de Podemos ha recordado que plantearon a estos partidos someter la elección del candidato a unas primarias abiertas a toda la izquierda y que la pregunta debe ser por qué estos partidos han rechazado participar en este proceso, cuando lo democrático es dar la palabra a la gente para que dirima el peso de cada sector.

Es más, Belarra ha insistido que durante la legislatura se han visto de forma evidente las diferencias estratégicas entre Podemos y los partidos del Frente Amplio, el espacio heredero de Sumar con el que rompieron a finales de 2023, y que, según ha criticado, ha respaldado al "Gobierno del rearme y la corrupción" hasta el final. Por eso ofrecieron unas primarias abiertas para definir el liderazgo electoral de la izquierda, conscientes de que era difícil el acuerdo con ese espacio.

Por tanto y tras incidir que en el pasado llegaron a distintos pactos "justos" con formaciones como IU, antes de la irrupción de Sumar, Belarra ha reafirmado que actualmente están "cómodas" con el acuerdo con ERC y no entiende por qué Frente Amplio no ha querido participar en esas primarias. Luego, se ha mostrado convencida al "100%" de que el tándem Rufián e Irene Montero es el que quiere el electorado, tras ser cuestionada varias veces sobre la posibilidad si la exministra se planteara también renunciar a ser candidata para lograr un acuerdo con Frente Amplio.

En todo caso, ha garantizado que su "mano está tendida" y los "teléfonos están abiertos con todo el mundo" para trabajar en la candidatura "más fuerte y más amplia" posible, pero desde la convicción de que hay que ofrecerle el mejor proyecto político a la gente. Finalmente, ha desgranado que entiende el interés por lo que ocurre con las listas para las elecciones en Madrid o Barcelona, pero ha desgranado que trabajan a contrarreloj para que haya también alianzas en Baleares, Canarias o Comunidad Valenciana.

Emilio Delgado también es buena opción

Así, ha apostillado Ada Colau que su voluntad es que Podemos y la exministra de Igualdad, Irene Montero, estén dentro de esa futura coalición de unidad y que el perfil del dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, es también una propuesta a considerar si fuera el lógico como número uno por Madrid.

También ha desgranado que ella misma animó al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a liderar este proyecto que tratan de levantar los partidos de Frente Amplio porque era una persona con "mucha popularidad" y abogaba por el sentido común de la unidad, pero "lamentablemente" ha generado "decepción" por la decisión "legítima" de seguir siendo cabeza de ERC a las próximas generales. No obstante, ha aseverado que le toma la palabra cuando apeló a las opciones de acuerdo con los Comuns y ha replicado, ante la negativa de ERC, que hay opciones de coaliciones donde "nadie pierde las siglas", como ocurre con las formaciones de Frente Amplio.

Un acuerdo "desconcertante"

"Algunos me llamen ingenua, pero a mí lo que me anima a seguir es que cada vez que insistimos en que es necesaria esa candidatura única y que el acuerdo es posible", ha remachado Colau para insistir en que las organizaciones de izquierda tienen muchas coincidencias programáticas que deben servir de base para acuerdos "generosos y valientes".

En cuanto al acuerdo de colaboración entre ERC y Podemos, ha confiado en que esa alianza no sea contra los Comuns porque sería "incomprensible una estrategia de atacar a otro partido de izquierdas, cuando los adversarios son PP y Vox".

Colau ha declarado que no quiere ponerse en esa hipótesis aunque admite que ese acuerdo entre ERC y Podemos es "un poco desconcertante" y que hay gente que puede verlo como un pacto "pequeñito", que se dirige más a dividir que a sumar. En todo caso, ha aseverado que mantiene "la puerta totalmente abierta y la mano totalmente tendida" para sentarse tanto con ERC, con Podemos y con otras formaciones.