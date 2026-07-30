La Comunidad de Madrid vende el ático de lujo de Ayuso para destinar 20 millones a los incendios

Apenas 24 horas después de que se hiciese pública la adquisición de un ático en Chamberí para uso de la presidencia regional, Planifica Madrid ha anunciado el inicio del proceso de venta de varios inmuebles de su propiedad. Entre los activos a subastar figura el propio piso destinado a Isabel Díaz Ayuso, en una operación con la que la empresa pública prevé ingresar unos 20 millones de euros. Según la Administración autonómica, estos recursos irán orientados a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el reciente incendio forestal.

La decisión de deshacerse del inmueble llega tras la exclusiva que desveló la compra el pasado 14 de abril de una propiedad de 486 metros cuadrados —con 200 metros de terraza— situada en una de las zonas más exclusivas de la capital, por un valor estimado en torno a los seis millones de euros. Esta transacción no figuraba en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026.

Desde el Ejecutivo regional se justificó la vivienda como una oficina provisional para Ayuso y su equipo directo durante las obras en la Real Casa de Correos. Sin embargo, la portavocía autonómica no precisó los costes finales de la operación ni los motivos para mantener en reserva la adquisición durante más de tres meses.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso defendió que la finca estaba orientada a reuniones institucionales de carácter temporal y atribuyó la controversia a una "campaña de desprestigio". Pese a estas declaraciones, el Ejecutivo autonómico ha decidido dar un paso atrás y desprenderse de la propiedad mientras busca otras alternativas dentro de su patrimonio inmobiliario para trasladar su actividad.