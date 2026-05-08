Confirmado un nuevo contacto de hantavirus en Cataluña que no presenta síntomas
CAMBIÓ SU ASIENTO EN EL VUELO
Sanidad localiza en Cataluña a un nuevo contacto del caso mortal de hantavirus ligado al crucero MV Hondius
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado sobre la localización de una nueva persona de contacto vinculada al fallecimiento por hantavirus de una turista que viajó en el crucero MV Hondius. Se trata de una mujer residente en Cataluña que, hasta el momento, no presenta síntomas.
Su identificación se vio retrasada debido a que la mujer cambió su asiento durante el vuelo, lo que dificultó el rastreo inicial de pasajeros por parte de las autoridades epidemiológicas. Tras confirmarse que cumple con los criterios de contacto, se han activado de inmediato las medidas de seguimiento y vigilancia establecidas en el protocolo aprobado este mismo viernes.
Como medida preventiva, las autoridades sanitarias han acordado que la mujer realice la cuarentena en un centro hospitalario de Cataluña. Con esta decisión se busca evitar traslados innecesarios y minimizar el riesgo de interacción con otras personas ante un posible desarrollo de la enfermedad.
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