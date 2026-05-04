Qué es el hantavirus: la infección que ha causado tres muertes en un crucero rumbo a Canarias

Qué es el hantavirus: síntomas, evolución, tratamiento y prevención del virus.

Un brote de hantavirus ha provocado al menos tres muertes en un crucero que navegaba por el Atlántico con destino a Canarias, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS). El caso ha encendido las alertas sanitarias internacionales, aunque las autoridades insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

La embarcación de lujo MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia (Argentina), ha registrado hasta el momento un caso confirmado y cinco sospechosos de infección por hantavirus. De los seis afectados, tres han fallecido y uno permanece ingresado en cuidados intensivos en Sudáfrica.

El primer caso detectado fue el de un pasajero neerlandés de 70 años que murió a bordo. Su esposa, de 69 años, también resultó infectada y falleció posteriormente en un hospital de Johannesburgo tras ser evacuada.

La OMS ha subrayado que “no hay motivo para el pánico ni restricciones de viaje”, aunque mantiene la vigilancia sobre la evolución del brote.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad vírica grave transmitida principalmente por roedores infectados, especialmente ratones. Las personas se contagian al inhalar partículas contaminadas presentes en el aire procedentes de heces u orina secas de estos animales.

También puede transmitirse por contacto directo con roedores o sus excrementos, aunque esto es menos frecuente.

Los expertos explican que los roedores no suelen mostrar síntomas, lo que facilita la propagación del virus en entornos cerrados o poco ventilados.

Síntomas y evolución de la enfermedad

El hantavirus puede comenzar como una infección similar a la gripe, con fiebre, dolor muscular, escalofríos, náuseas o dolor de cabeza. Sin embargo, en algunos casos evoluciona rápidamente hacia una forma grave.

En cuestión de horas o pocos días, puede provocar dificultad respiratoria severa debido a la acumulación de líquido en los pulmones, dando lugar al denominado síndrome pulmonar por hantavirus, que puede ser mortal.

La letalidad de algunos tipos del virus puede alcanzar hasta el 40 % en los casos más graves, según expertos citados por la comunidad científica.

Tratamiento y prevención

No existe un tratamiento específico contra el hantavirus. Los pacientes graves requieren ingreso hospitalario y soporte respiratorio, incluyendo en algunos casos ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos.

La prevención se basa principalmente en evitar el contacto con roedores y sus excrementos. Entre las medidas recomendadas destacan:

Ventilar y desinfectar espacios cerrados o deshabitados antes de su uso

Controlar plagas de roedores en viviendas y almacenes

Evitar la acumulación de basura o alimentos accesibles para estos animales

Usar protección en labores de limpieza en zonas potencialmente contaminadas

Un virus poco frecuente pero de alto impacto

Aunque el hantavirus es una enfermedad poco común, su capacidad de provocar brotes graves en entornos cerrados como barcos o edificios abandonados lo convierte en una amenaza sanitaria relevante.

Las autoridades sanitarias continúan investigando el origen del brote en el crucero mientras se mantiene la vigilancia sobre posibles nuevos casos.