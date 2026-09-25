El Congreso abrirá expediente a la diputada ourensana Ana Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta en el Congreso

El Congreso prepara un expediente disciplinario contra la diputada ourensana del PP Ana Vázquez por exhibir un espray de pimienta durante una sesión plenaria. La Mesa de la Cámara abordará el próximo martes la apertura formal del procedimiento, que determinará las consecuencias de la actuación de la parlamentaria, así informó este viernes en el orden del día de su próxima reunión.

El incidente se produjo durante la sesión de control al Gobierno, cuando Vázquez mostró desde su escaño un bote de gas pimienta en el transcurso de su intervención. La diputada fue posteriormente expulsada del hemiciclo por la Presidencia.

La apertura del expediente no supone que la sanción esté decidida. El procedimiento deberá analizar los hechos y determinar qué medida, en su caso, corresponde aplicar. Según el Reglamento del Congreso, las medidas disciplinarias pueden incluir la prohibición de asistir a una o dos sesiones, mientras que la expulsión inmediata puede ser acordada por la Presidencia en los supuestos previstos por las normas de la Cámara.

Además, el Reglamento contempla la posibilidad de suspender temporalmente la condición de diputado por acuerdo del Pleno en determinados supuestos, entre ellos cuando un parlamentario porte armas dentro del recinto parlamentario. La aplicación de esta medida al caso de Vázquez dependerá del encaje que se dé al objeto mostrado y de las conclusiones del procedimiento.

La propia tramitación del expediente corresponde a la Mesa, que deberá designar a una persona encargada de instruirlo. Una vez concluido el procedimiento, la Mesa resolverá y contra esa resolución podrá presentarse recurso ante el propio órgano.

Por tanto, la sanción todavía no está determinada y será el expediente el que establezca las responsabilidades de la diputada y las medidas que, en su caso, puedan adoptarse.