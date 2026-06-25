El Congreso aprueba instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a dimitir por los casos de corrupción

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con los votos de PP, Vox y Junts, una iniciativa que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y a asumir responsabilidades políticas mediante su dimisión por los casos de corrupción investigados que afectan al PSOE.

La votación se produce un día después de la comparecencia del jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja, donde defendió su continuidad y su intención de agotar la legislatura.

Apoyo parlamentario y división de la votación

El texto, presentado por el PP, fue votado por puntos y salió adelante en varios de ellos con distintas mayorías. Uno de los apartados, aprobado por mayoría absoluta, insta a Sánchez a valorar la posibilidad de plantear una cuestión de confianza, con el apoyo de PP, Vox, Junts, UPN y CC.

Otro de los puntos, también aprobado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, reclama expresamente la dimisión del presidente del Gobierno debido a la acumulación de investigaciones judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción.

Críticas a la Mesa del Congreso

En un tercer punto, la Cámara ha reprochado las decisiones de la Mesa del Congreso por impedir la votación de determinadas enmiendas, en un apartado aprobado gracias a la abstención de Junts y Podemos.

PP, Vox, UPN y CC defendieron que el Congreso debe poder ejercer sus funciones de control político sin restricciones, mientras que PSOE y Sumar sostienen que la convocatoria de elecciones es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno.

Debate político

El PSOE y sus socios parlamentarios rechazaron el conjunto de la iniciativa, defendiendo la legalidad de las decisiones adoptadas en la Mesa de la Cámara. La oposición, por su parte, considera que la situación política derivada de las investigaciones judiciales exige un adelanto electoral o un cambio de Gobierno.