La Diputación Permanente del Congreso convalidó este miércoles los decretos leyes con medidas para reforzar la seguridad del sistema ferroviario y con ayudas económicas para las víctimas de la tragedia de Urda (Toledo) del pasado octubre, donde perdieron la vida 69 personas. Como todo decreto ley, los dos textos se aprobaron y estaban en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, pero el Congreso tenía que decidir en un plazo de treinta días si los convalidaba o los derogaba.

Como las Cortes se disolvieron por el adelanto electoral, fue la Diputación Permanente el órgano encargado de tomar esta decisión. El decreto con las medidas de refuerzo del sistema salió adelante con el apoyo de todos los grupos con la excepción de Vox, que votó en contra, mientras que las ayudas económicas a víctimas tuvieron un respaldo unánime, incluido el partido de Santiago Abascal. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que asumió la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, explicó que el objetivo del Gobierno con los decretos pasa por recuperar la confianza en el sistema ferroviario.

El primer decreto incluye medidas para reforzar la seguridad del sistema, como un tope máximo de seis horas de conducción continuada para los maquinistas. En concreto, se precisan las actividades y periodos que deben computarse como tiempo de conducción. A su vez, se reconoce el derecho de los trabajadores a interrumpir la marcha de un tren si perciben un riesgo “grave e inminente” para la seguridad, se revisan los coeficientes reductores para la edad de jubilación de los profesionales ferroviarios y se propone reforzar las actividades supervisoras y de inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

En lo que respecta al segundo decreto, la norma recoge 30 millones de euros para conceder ayudas a las víctimas del accidente de Urda. El texto desglosa una ayuda directa de 72.121,46 euros por cada persona fallecida y, en los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde 2.404,04 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141,7 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las solicitudes para obtenerlas se deberán presentar en el plazo de tres meses a partir de la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes para establecer el procedimiento de gestión.

Protección ante los precios

Además de las ayudas, el decreto también establece un mecanismo para proteger a los ciudadanos ante subidas súbitas de precios que puedan producirse ante emergencias de este tipo en los medios de transporte alternativos o servicios asociados, como pueden ser los alojamientos o los desplazamientos en avión, y que pueden requerir de una protección temporal para los usuarios.