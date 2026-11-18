La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto al Vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 18 de noviembre de 2026.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles cuatro reales decretos-leyes en materia social y de respuesta ante emergencias, que incluyen el reconocimiento de las familias monoparentales, la mejora de diversas prestaciones de la Seguridad Social, el refuerzo financiero del sistema de dependencia y ayudas tras la dana "Adam".

Los decretos ley, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en el plazo de 30 días para decidir si se convalidan o se derogan.

Como la Cámara se disolvió al convocarse las elecciones, esa validación se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno, donde el Gobierno y sus socios pueden sacar adelante los decretos sin necesidad de Junts.

En este sentido, ha convalidado el decreto ley para el reconocimiento y protección a las familias monoparentales y otras medidas de apoyo a familias. Junts se ha abstenido y Vox ha optado por el no.

La norma regula el reconocimiento de las familias monoparentales, su acreditación mediante un título oficial y determinadas medidas económicas, sociolaborales y educativas. También modifica la protección de las familias numerosas y el funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

También continuará en vigor el decreto ley de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 como consecuencia de la dana "Adam", que incluye medidas en materia agraria, reparación de daños hidráulicos y en la zona marítimo-terrestre, así como para el comercio, el turismo y la hostelería. En este caso solo Vox ha votado en contra.

Esta medida establece ayudas directas para apoyar la recuperación del comercio minorista, el turismo y la hostelería en la Comunidad Valenciana. En concreto, establece ayudas por establecimiento afectado de 5.000 euros para personas trabajadoras autónomas y de 10.000 euros para pymes y entidades sin personalidad jurídica que cumplan los requisitos.

Por otro lado, la Diputación Permanente de la Cámara Baja ha convalidado el decreto ley para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales, con el único voto en contra de Vox.

Este texto contiene modificaciones sobre incapacidad temporal, prestaciones por cuidado de personas con enfermedades graves, pensiones de viudedad y orfandad, anticipos de pensiones de alimentos e indemnizaciones a víctimas del terrorismo.

Asimismo, incorpora dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal: por patología limitante derivada de un trastorno menopáusico secundario y por lesiones causadas por violencia de género.

Cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave

Igualmente, modifica la reducción de jornada para el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave. Entre otras medidas, permite mantenerla excepcionalmente más allá de los 26 años cuando exista una discapacidad igual o superior al 65% o un grado III de dependencia, siempre que persistan la convivencia y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. También contempla su disfrute por ambos progenitores, de forma alternativa o simultánea.

Por último, se ha dado luz verde definitiva, con el único rechazo de Vox, al decreto ley para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija las cuantías mensuales mínimas de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia, además de regular suplementos de crédito para financiar el nivel acordado de protección en 2027.