El Congreso rechaza la renovación automática de los alquileres, pero aprueba nuevas medidas de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados

La renovación automática de los contratos de alquiler impulsada por el Gobierno ha sido rechazada este jueves en el Congreso de los Diputados. La medida, que buscaba ampliar la protección de los inquilinos, no ha conseguido los apoyos necesarios después de que el PNV se sumase a PP, Vox y Junts para votar en contra. Sin embargo, el Ejecutivo sí ha logrado convalidar otro decreto con medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y combatir la especulación.

La votación se ha celebrado en la Diputación Permanente del Congreso, a las puertas del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre y apenas un día después de la huelga general por la vivienda celebrada este miércoles.

¿Qué ha pasado con la renovación automática de los alquileres?

El decreto que contemplaba la prórroga automática de los contratos de alquiler ha sido rechazado por un estrecho margen: 35 votos en contra y 34 a favor. PP, Vox, Junts y PNV han votado en contra, mientras que PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos han respaldado la iniciativa.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido la medida asegurando que permitiría a cinco millones de inquilinos ahorrar 4.341 euros durante el período de prórroga, según las estimaciones del Gobierno.

La decisión supone que el decreto no continuará en vigor, por lo que no se aplicará la renovación automática generalizada que pretendía introducir el Ejecutivo.

¿Qué medidas de vivienda sí ha aprobado el Congreso?

Aunque la prórroga automática ha sido rechazada, el Gobierno ha conseguido sacar adelante otro decreto ley dirigido a mejorar el acceso a la vivienda y frenar las prácticas especulativas. Esta segunda norma ha recibido 35 votos a favor, de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, frente a 34 en contra, de PP, Vox y Junts.

El paquete forma parte de las medidas aprobadas por el Ejecutivo después del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso impulsó nuevas iniciativas de protección en materia de vivienda. La convalidación permite mantener este segundo decreto, aunque el texto facilitado no detalla las medidas concretas que contiene.

La vivienda protagoniza el debate antes de las elecciones

La votación ha estado marcada por el enfrentamiento entre los grupos parlamentarios, que han defendido posiciones opuestas sobre las políticas de vivienda. Los partidos de izquierda han vinculado ambas iniciativas con las reivindicaciones de la huelga general por la vivienda, celebrada el miércoles, y han presentado las votaciones como una respuesta a las dificultades de acceso al alquiler.

Por su parte, el PP ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo, al que acusa de incumplir sus promesas en esta materia y de recurrir a la "demagogia".

La diputada socialista Elisa Garrido ha defendido que los decretos pretendían ayudar a quienes participaron en las movilizaciones para reclamar una vivienda accesible y salarios dignos.

Con este resultado, el Gobierno consigue mantener una parte de sus nuevas medidas de vivienda, pero pierde la iniciativa de renovación automática de los alquileres, una de las propuestas que había situado en el centro del debate político previo a las elecciones generales del 29 de noviembre.