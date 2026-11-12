Ourense, en el top 3 de provincias más baratas de España para vivir de alquiler según los datos de octubre

Ourense es la tercera provincia más barata de España para alquilar una vivienda, con un precio medio de 5,70 euros por metro cuadrado durante octubre de 2026. Así lo refleja el último informe del portal inmobiliario pisos.com, que sitúa a la provincia ourensana entre las pocas del país donde los inquilinos encuentran precios considerablemente inferiores a la media nacional.

La diferencia resulta especialmente significativa si se compara con el conjunto de España, donde el alquiler alcanza los 14,91 euros por metro cuadrado, un 6,96% más que hace un año y un 0,13% por encima de septiembre. Esto significa que el precio medio anunciado en Ourense es aproximadamente un 62% inferior al nacional.

De hecho, únicamente Ciudad Real (5,63 euros/m²) y Jaén (5,66 euros/m²) presentan rentas más económicas que Ourense, según los datos correspondientes a octubre.

¿Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Ourense?

Tomando como referencia el precio medio provincial, un piso de 80 metros cuadrados en Ourense tendría un alquiler aproximado de 456 euros mensuales. Se trata de una estimación basada en la media de la provincia, por lo que los precios reales pueden variar considerablemente según el municipio, la ubicación y las características del inmueble.

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En comparación, una vivienda de esas mismas dimensiones costaría unos 1.193 euros mensuales de media en España, lo que supone una diferencia cercana a los 737 euros al mes.

En el extremo contrario del mercado se encuentra Madrid, la provincia más cara, con 22,08 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares (19,12 euros) y Barcelona (19,02 euros).

Pontevedra, la única provincia donde bajan los alquileres

Dentro de Galicia, el informe también destaca la evolución de Pontevedra, que se ha convertido en la única provincia española donde los precios del alquiler han descendido durante el último año, con una caída interanual del 1,19%.

En el conjunto del país, todas las comunidades autónomas registraron incrementos respecto a octubre de 2025. Castilla y León encabezó las subidas, con un 21,71%, mientras que Huesca fue la provincia donde más se encarecieron los alquileres, con un 24,43%.

Por comunidades, Madrid continúa siendo la más cara para alquilar, por delante de Baleares y Cataluña. En cambio, Extremadura (6,95 euros/m²), Castilla y León (7,85 euros/m²) y La Rioja (8,03 euros/m²) presentan los precios más económicos.

Las ciudades más caras y más baratas de España

Entre las capitales de provincia, Barcelona encabeza la clasificación nacional con 30,32 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (29,89 euros) y San Sebastián (21,42 euros).

En el lado opuesto aparecen Palencia (6,73 euros/m²), Huelva (7,38 euros/m²) y Zamora (7,44 euros/m²), que registran los alquileres más bajos entre las capitales.

El informe también señala que Segovia experimentó la mayor subida mensual, del 2,99%, mientras que Sevilla registró el descenso más acusado, del 4,08%.