El Congreso retira tres meses la acreditación de prensa a Vito Quiles

La Mesa del Congreso ha acordado este martes, con los votos de PSOE y Sumar, retirar durante tres meses la acreditación de prensa al influencer político Vito Quiles por haber incurrido en una doble infracción grave al grabar y publicar en redes sociales unas imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria sin contar con la correspondiente autorización. Es la sanción máxima que proponía el letrado instructor.

El órgano rector que preside la socialista Francina Armengol acordó el pasado 13 de mayo suspender cautelarmente la acreditación de prensa a Quiles y al también activista Bertrand Ndongo, a la espera de resolver las once denuncias que pesan contra ellos, presentadas tanto por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) como por el PSOE, Sumar y Podemos.

El letrado instructor planteó a la Mesa sancionar a Quiles con entre 11 días y 3 meses por una doble infracción grave al considerar probado que grabó unas imágenes de Zapatero, sin la perceptiva autorización del Congreso, y por haberlas publicado “ilícitamente” en redes sociales, vulnerando lo dispuesto en el Reglamento.

Así las cosas, la Mesa considera que las conductas denunciadas causan “un grave daño” a la institución, en tanto que “atentan” contra el decoro de la Cámara y “perjudican gravemente” el trabajo de los demás periodistas acreditados en el Congreso.

Los representantes del PSOE y Sumar en la Mesa han decidido imponer la máxima sanción propuesta a Vito Quiles, que trabaja para el medio digital Estado de Alarma (EDATV), y retirarle durante tres meses la acreditación de prensa, una medida que será efectiva desde el momento de su notificación al expedientado.

Le exculpa de otra denuncia

Por el contrario, Vito Quiles, que fue candidato en la lista europea de Alvise Pérez y que participó en un acto de cierre de campaña del PP de Aragón, ha resultado absuelto del segundo expediente relativo a la grabación y difusión de imágenes de Pedro Sánchez en el Congreso sin tener permiso para ello. El letrado instructor propuso su absolución alegando que no tenía pruebas suficientes para sancionarle “con certeza”.

A Quiles le quedan otras seis denuncias que fueron avaladas por el Consejo Consultivo de Comunicación Política (CCCP), un órgano creado en la última reforma reglamentaria y en el que solo tienen voto los partidos políticos. La Mesa encargó estos expedientes a letrados de la Cámara para que estudien el caso y, en su caso, propongan posibles sanciones.

En cuanto a Bertrand Ndongo, que trabaja para ‘Periodista Digital’, el órgano de Gobierno de la Cámara Baja se prepara para imponerle otra suspensión de tres meses por interrumpir a gritos una rueda de prensa el pasado 25 de noviembre e incumplir las instrucciones de quienes coordinaban el acto.

El instructor considera probado que hubo una alteración en el desarrollo normal de la rueda de prensa, causada por una serie de preguntas formuladas por Ndongo, sin que se le hubiese dado el turno de palabra, y que dichos interrogantes se hicieron “contra las advertencias expresas y reiteradas” de la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, y de su coordinadora de prensa.

El letrado sostiene que estas conductas constituirían dos infracciones graves, según el Reglamento del Congreso, y planteaba a la Mesa imponerle una sanción de entre 11 días y tres meses. Eso sí, apuntaba la posibilidad de aplicarle un atenuante porque la rueda de prensa pudo continuar, pese a su interrupción.

Se desestiman los atenuantes

Sin embargo, la Mesa, con los votos del PSOE y Sumar, no considera atenuada la gravedad de los hechos, por lo que se plantea aplicarle también tres meses de sanción, de nuevo la máxima propuesta por el letrado. Ahora bien, en este caso, el órgano de gobierno de la Cámara ha decidido darle 15 días al expedientado para que presente sus alegaciones antes de la resolución definitiva.

Las sanciones han sido celebradas por Sumar, uno de los denunciantes, cuya portavoz Verónica Martínez Barbero, tacha a Quiles y Ndongo de “escuadristas”. Eso sí, preferiría que fuera una “expulsión permanente”: “Los escuadristas de ultra derecha deben estar fuera de la Cámara y de todas las instituciones”, ha dicho en rueda de prensa, “creemos que estas personas no deben estar aquí porque no cumplen ninguna función y no tienen interés de informar”.