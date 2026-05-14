Vito Quiles investigado por viajar presuntamente gratis en AVE entre Madrid y Alicante

El seudo periodista Vito Quiles en una imagen de archivo de la concentración convocada bajo el lema "España combativa" en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO).

El agitador ultra Vito Quiles podría enfrentarse a penas de entre seis meses y tres años de prisión después de que Renfe le denunciase por un presunto delito de estafa relacionado con viajes en AVE entre Madrid y Alicante en los que, supuestamente, no abonaba el trayecto completo.

Según la denuncia presentada ante un juzgado de Alicante, Quiles habría utilizado de forma “habitual y recurrente” un mismo sistema para reducir el coste de sus desplazamientos: compraba billetes hasta estaciones intermedias, como Albacete o Cuenca, pero continuaba el viaje hasta Madrid o Alicante sin disponer de título válido.

El supuesto método para evitar al revisor

La compañía ferroviaria sostiene que el investigado permanecía durante parte del trayecto en la cafetería del tren o en otras zonas para evitar el control de los revisores, prolongando así el viaje más allá del destino reflejado en su billete.

Renfe asegura haber detectado hasta 17 desplazamientos realizados con este mismo patrón desde 2024 en la línea Madrid-Alicante.

Además, la denuncia recoge que Quiles utilizaba plazas y servicios de categoría superior, conocidas como clase confort, pese a disponer de billetes estándar y sin autorización para acceder a dichas zonas.

Renfe cifra el perjuicio económico en más de 470 euros

El perjuicio económico causado a la compañía ferroviaria superaría el límite de los 400 euros establecido para el tipo básico del delito de estafa. Según distintas informaciones judiciales, la cuantía provisional oscila entre 471 y 850 euros, dependiendo de los conceptos incluidos en la reclamación.

Uno de los episodios que originó la investigación ocurrió el 11 de agosto de 2025, cuando personal del AVE detectó a Quiles viajando desde Alicante a Madrid con un billete únicamente válido hasta Albacete.

La empresa pública añade además que, tras hacerse público el incidente, Quiles negó los hechos en redes sociales y aseguró que había regularizado el trayecto por problemas técnicos en la web de Renfe, motivo por el que la compañía también menciona un supuesto “daño reputacional”.

La causa permanece abierta en un juzgado de Alicante, que ya investiga al agitador ultra por un presunto delito de estafa.