Los propietarios de Ourense empiezan a congelar las ofertas de alquiler por el posible decreto de la vivienda

El sector inmobiliario de la ciudad muestra su preocupación por la crisis de la vivienda que está sufriendo el país, con gran repercusión también en Ourense, donde la incertidumbre legislativa ya está provocando la retirada de inmuebles del mercado.

Las agencias locales alertan de que muchos dueños prefieren mantener sus pisos cerrados, congelando las ofertas, hasta conocer los detalles exactos de las normativas de los nuevos decretos de vivienda, si seguirán adelante y sus consecuencias.

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En el caso de la inmobiliaria Martínez Nogueira de la ciudad, de seis pisos disponibles en cartera, cuatro propietarios pidieron ayer a la mañana retirar las ofertas por el miedo al nuevo marco legal. Con un 66’67% de cancelaciones sobre el total en un solo día, Dina Martínez Nogueira subraya que no se llegó al 100% “porque los otros dos aún no se enterarían del decreto”. Incluso se dio un caso de un alquiler en trámite -simplemente a falta de la firma del inquilino, ya que hasta tenía la del avalista- que el propietario canceló ante el pánico legal.

Estas situaciones se repiten en otras agencias de la ciudad, con casos como el de Aracil Inmobiliaria, donde ayer una propietaria también canceló un piso en el mercado del alquiler. Muchas de ellas todavía no han registrado casos, pero garantizan que sus clientes les están llamando con mucha preocupación, asegurando que se irán reproduciendo durante los próximos días debido a la “incertidumbre” y que si se aprueba el decreto ya será de manera masiva.

Desde el sector coinciden al unísono en que el decreto será especialmente perjudicial para el inquilino. “Lo que protege supuestamente al inquilino, realmente lo va a machacar”, resalta Martínez Nogueira, que además ejerce como abogada. En este sentido, desde la inmobiliaria Metrópole señalan que “los propietarios serán más reticentes a poner las viviendas en alquiler. Si hay menos vivienda, esta será cada vez más cara”, criticando que las medidas “se han adoptado muy deprisa y corriendo, sin ponderar todas las circunstancias”.

La escalada de precios, sumada al previsible aumento de requisitos (mostrar más meses nóminas o avales bancarios) provoca una exclusión de los inquilinos más vulnerables, que verán su entrada a una vivienda de una manera todavía más inaccesible.

Según las inmobiliarias, medidas como las prórrogas o los alquileres indefinidos provocarán que especialmente los pequeños propietarios -que colocan como más del 90% de los arrendadores en Ourense- no consideren al alquiler como una opción debido al riesgo y a la inseguridad jurídica que acarrearía. “Habrá muchos propietarios que dejarán de alquilar como vivienda habitual”, destacan desde la inmobiliaria Sila.

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En contraposición, indican que en el caso de que se apruebe, la tendencia irá mucho más a opciones seguras como el alquiler temporal por habitaciones, especialmente a estudiantes, o directamente los pisos turísticos, que podrán seguir aumentando a raíz de esto. “La realidad es que al Gobierno le conviene mucho más que haya pisos turísticos, ya que por ellos se pagan muchos más impuestos”, remarca Martínez Nogueira.

En el sector ven a Portugal como el ejemplo a seguir, que teniendo un problema de vivienda similar a España, opta por una opción distinta: la implantación del desahucio exprés. “En su momento aquí el desahucio exprés fue la mejor medida para incentivar el alquiler y bajar los precios y realmente casi no hubo desahucios en Ourense”, afirma la abogada.

El alquiler temporal de habitaciones aumenta entre los propietarios

Alquilar habitaciones para residencia habitual tampoco permite al propietario incrementar sin límites sus ingresos, ya que los inquilinos cuentan con una protección similar a la de quienes alquilan una vivienda completa. Además, dividir un piso supone gestionar varios contratos y relaciones arrendaticias, lo que complica la gestión. En cambio, el alquiler temporal, por ejemplo a estudiantes, ofrece al propietario mayor flexibilidad y permite fragmentar la vivienda en varios alquileres.