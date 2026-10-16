El Congreso votará los decretos de vivienda el 12 de noviembre, un día después de la huelga general

La Diputación Permanente del Congreso prevé reunirse el próximo 12 de noviembre para votar la convalidación de los dos decretos ley de vivienda aprobados por el Gobierno el pasado 6 de octubre. La sesión se celebraría un día después de la huelga general por la vivienda y en la víspera del inicio de la campaña electoral.

Los dos textos incluyen medidas sobre alquileres, protección de personas vulnerables y acceso a la vivienda. Su futuro vuelve a estar en manos de los grupos parlamentarios después de que el Pleno del Congreso rechazase el pasado 2 de octubre unos decretos similares, un revés político que propició el adelanto electoral.

Ambos decretos fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de octubre y deben ser sometidos a convalidación dentro del plazo legal de 30 días.

La prórroga de los alquileres podría volver a decaer

Uno de los decretos contempla la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler, salvo en determinadas circunstancias. Sin embargo, la previsión es que no consiga los apoyos necesarios en la Diputación Permanente.

El texto no entrará en vigor hasta el 15 de noviembre. Por ello, si la Cámara rechaza su convalidación en la sesión prevista para el día 12, la medida no llegaría a aplicarse.

En la votación anterior, el decreto recibió el rechazo del PP, Vox, Junts, UPN y el PNV. La nueva votación se presenta complicada por la distribución de los escaños y la falta de apoyos suficientes para garantizar su aprobación.

El otro decreto incluye ayudas y protección frente a los desahucios

El segundo texto reúne distintas medidas en materia de vivienda. Entre ellas figuran la prohibición temporal de los desahucios para personas vulnerables, ventajas fiscales para inquilinos y determinados propietarios, y créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la compra de la primera vivienda.

Este decreto está en vigor desde su publicación en el BOE, aunque necesita la convalidación parlamentaria para mantener su continuidad.

Las previsiones apuntan a que este texto podría salir adelante por un margen muy ajustado. Según el reparto de votos, PP, Vox y Junts sumarían 34 apoyos frente a los 35 del resto de los grupos, siempre que se mantenga la distribución prevista.

El Congreso también debatirá la comparecencia de Sánchez

La Diputación Permanente deberá abordar además la petición del PP para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca y dé explicaciones sobre la incursión de buques de la Marina marroquí en aguas españolas el pasado 30 de julio.

Los populares reclaman explicaciones por la falta de información sobre aquel episodio, que coincidió con la entrada irregular de unas 80.000 personas en Ceuta, según el texto de la solicitud referido en la información parlamentaria.

La previsión es que esta petición se vote antes de la sesión dedicada a los decretos de vivienda, aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta.